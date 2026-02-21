Die Story dieses herzigen Affenbabys ist das einzige, was du heute sehen musst
Panchi-kun, besser bekannt als «Punch», ist aktuell der Star des Zoos von Ichikawa in Japan. Der kleine Japanmakak erobert gerade die Herzen der Menschen auf Social Media im Sturm. Im Video siehst du, warum:
Punch wurde am 26. Juli des vergangenen Jahres geboren und von seiner Mutter verlassen, schreibt der Ichikawa Zoo auf der Plattform X. Der Affe wurde danach von Hand aufgezogen. Am 19. Januar 2026 wurde er erstmals zu seinen Artgenossen ins Gehege gelassen.
Die Zusammenführung lief für Punch nicht von Anfang an gut. Die anderen Affen im Gehege schienen ihn zu meiden, in gewissen Videoclips ist sogar zu sehen, wie er weggestossen oder angegriffen wird. Zuflucht suchte er dann jeweils bei einem Plüsch-Orang-Utan, den er überall hin mitnahm.
Videoaufnahmen des niedlichen Paares gingen auf Social Media um die Welt und Punch eroberte die Herzen unzähliger Menschen, die seine Geschichte nun gespannt mitverfolgen und hoffen, dass er doch noch in die Makaken-Gruppe aufgenommen wird.
Zoo wird von Besucherinnen und Besuchern überrannt
Der Social-Media-Hype um Punch hat dem Ichikawa Zoo auch unverhofft einen gewaltigen Besucherzuwachs verschafft. Viele Fans, die den kleinen Affen aus dem Internet kennen, wollen ihn mit eigenen Augen sehen.
本日ご来園された皆様に心より御礼を申し上げます。— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) February 15, 2026
スタッフ一同これまで経験したことのない想定外の賑わいに大変驚いています。
ゲート通過に時間を要し大変申し訳ありませんでした。
来週の三連休に向け、快適に楽しんでいただけるよう
準備を進めてまいります。#市川市動植物園#がんばれパンチ pic.twitter.com/PDCTM9sbI6
Durch die vielen Besucherinnen und Besucher entstehen weitere Videos von Punch, was seinen Hype noch weiter verstärkt. Gewisse Clips des kleinen Japanmakaken haben auf Social Media bereits mehrere Millionen Aufrufe. In den Kommentarspalten wünschen sich die Userinnen und Usern nur das beste für Punchs Zukunft.
Zoo zeigt sich zuversichtlich
Das scheint auch tatsächlich Wirkung zu zeigen. Online kursieren vermehrt auch Clips von positiven Interaktionen zwischen Punch und seinen Artgenossen. Darin wird er umarmt und gelaust. Auch der Ichikawa Zoo schreibt auf X:
