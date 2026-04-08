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Mutter und Tochter nach Weihnachtsessen tot wegen Rizin-Vergiftung

Zwei Polizeifahrzeuge in Italien (Symbolbild): Nach dem Tod von einer Mutter und Tocher im vergangenen Dezember wird nun wegen Mord ermittelt.
Zwei Polizeifahrzeuge in Italien (Symbolbild): Nach dem Tod von einer Mutter und Tocher im vergangenen Dezember wird nun wegen Mord ermittelt. bild: Christoph Sator/dpa/dpa-bilder

Gutachten zeigt: Italienische Familie wurde vergiftet

Kurz nach Weihnachten sterben in Italien eine Mutter und ihre Tochter unter mysteriösen Umständen. Zunächst gehen die Ermittler von einer Lebensmittelvergiftung aus – dann bekommen sie neue Laborwerte.
08.04.2026, 21:4808.04.2026, 22:33
Konstantin Hitscher / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ende Dezember 2025 ereignete sich ein Familiendrama in Italien: Nach einem gemeinsamen Essen geht es Mutter, Vater und Tochter plötzlich gesundheitlich immer schlechter – am 28. Dezember sind die 50-jährige Mutter und die 15-jährige Tochter tot. Ende März gaben die Ermittler bekannt: Die beiden wurden vergiftet. Nun wird wegen Mord ermittelt.

Zunächst sei die Polizei von einer Lebensmittelvergiftung ausgegangen, berichten italienische Medien. Es wurde wegen möglicher Behandlungsfehler gegen die Ärzte ermittelt. Der italienische Sender «RaiNews» zitiert Ärzte, die berichten, wie ungewöhnlich schnell der Tod von Mutter und Tochter eintrat. Schliesslich seien die Mutter und die Tochter an multiplem Organversagen gestorben.

Ein Test zeigte: Im Blut der beiden Toten konnte das Gift Rizin nachgewiesen werden. Das Gift ist geschmacks- und geruchslos. Schon eine kleine Dosis des Gifts ist für den Menschen tödlich – Rizin wird auch als Biowaffe verwendet.

Ermittler tappen wohl noch im Dunkeln

Auch der 55-jährige Vater musste nach dem Essen in einem Krankenhaus behandelt werden – nach einer Woche sei er aber wieder entlassen worden. Von 2006 bis 2015 war der 55-jährige Bürgermeister der 1'200 Einwohner grossen Gemeinde Pietracatella. Wie «Vanity Fair Italia» mutmasst, könnte es aus seiner Amtszeit noch Spannungen gegeben haben.

«Vanity Fair Italia» berichtet, dass es aktuell keinen Verdächtigen gebe. Die Suche nach einem möglichen Mordmotiv werde auch dadurch erschwert, dass nicht klar ist, welchem der Familienmitglieder der Angriff galt – oder ob wirklich alle vergiftet werden sollten.

Auch andere Aspekte des Falls seien unklar: Die Ermittler wissen nicht, wer alles Zugang zu dem Haus hatte und wer das Essen an dem verhängnisvollen Abend zubereitet hatte. Im Zuge der Ermittlungen ist das Haus der Familie noch immer beschlagnahmt. Nach dem Rizin-Nachweis sollen Gerichtsmediziner das Haus nun erneut durchsuchen – und auf Spuren des Gifts untersuchen.

Verwendete Quellen:

Schlafende Frau mit 39 Messerstichen getötet: 27-Jähriger in Zürich vor Gericht
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