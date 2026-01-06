Heiliges Jahr geht zu Ende – Papst schliesst Petersdom-Pforte

Papst Leo XIV. hat die Heilige Pforte des Petersdoms geschlossen und damit offiziell das Heilige Jahr der katholischen Kirche beendet.

Die katholische Kirche feiert in der Regel alle 25 Jahre ein Heiliges Jahr. Bild: keystone

Gekleidet in liturgische Gewänder trat der Pontifex zuvor an die schwere Bronzetür heran und kniete auf der Schwelle für einen Moment des stillen Gebets nieder. Anschliessend zog er beide Türflügel von aussen zu. Durch den Haupteingang des Petersdoms trat Leo für einen anschliessenden Gottesdienst nach innen.

Die katholische Kirche feiert in der Regel alle 25 Jahre ein Heiliges Jahr. Nach katholischem Verständnis können Gläubige während des Jahres durch Gebet und Busse einen Ablass ihrer Sünden erlangen. Dazu gehört auch das Durchschreiten Heiliger Pforten. Die Pforten, die grossen Portale an den vier römischen Papstbasiliken, sind in normalen Jahren dauerhaft verschlossen.

Heiliges Jahr mit zwei Päpsten

Der im April verstorbene Papst Franziskus hatte noch am 24. Dezember 2024 das Heilige Jahr, auch Jubeljahr genannt, eröffnet. Nach seinem Tod übernahm Leo als neues Oberhaupt der katholischen Kirche die Leitung der Feierlichkeiten. 2025 geht damit als das zweite Heilige Jahr mit zwei Päpsten in die Geschichte ein. Diese Situation hatte es nur im Heiligen Jahr 1700 gegeben, das von Innozenz XII. eröffnet und nach dessen Tod von Clemens XI. beendet wurde.

Seit Eröffnung des Jubeljahres seien mehr als 33 Millionen Gläubige nach Rom gepilgert. Bild: keystone

Nach Angaben des Vatikans pilgerten seit der Eröffnung des Jubeljahres mehr als 33 Millionen Gläubige aus 185 verschiedenen Ländern in die italienische Hauptstadt, um an den Feierlichkeiten des kirchlichen Mega-Events teilzunehmen, zu beten und die Heiligen Pforten in Rom zu durchschreiten.

Rom im Stress – 2033 nächstes Heiliges Jahr

Für die Stadt Rom bedeutet das Ende des Jubeljahres auch das Ende einer Phase aussergewöhnlicher Belastung mit logistischen Herausforderungen. Gleichzeitig profitierte die Wirtschaft der Stadt von dem Pilgeransturm. Auch zahlreiche Infrastrukturprojekte wurden beschleunigt oder abgeschlossen.

2033 startet das nächste heilige Jahr. Bild: keystone

Die Ewige Stadt hat sich damit auch in gewisser Weise schon auf das nächste Grossevent vorbereitet. Der Papst kann von dem seit 1475 bestehenden regulären 25-Jahres-Rhythmus abweichen und sogenannte ausserordentliche Heilige Jahre ausrufen. 2033 soll ein solches ausserordentliches Jubeljahr gefeiert werden – anlässlich des Gedenkens an 2'000 Jahre seit dem Tod Jesu. (sda/dpa)