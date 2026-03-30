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Dieser Dad macht aus den Lunchpaketen seiner Tochter wahre Kunstwerke

Mike Jenkins&#039; &quot;Dadication&quot; Back in 2015, the responsibility of making the school lunches in the Arlington, VA Jenkins household fell to Dad – Mike Jenkins. But instead of just writing ...
Bild: Capital Artworks/Tish Jenkins facebook

Jedes Znüni-Säckli ein Kunstwerk – diesen Dad mögen wir

30.03.2026, 04:5430.03.2026, 04:54
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Fühlst du dich auch wegen der aktuellen Ereignisse ein wenig weltschmerzgeplagt?
Ja, wir uns auch.

Mike Jenkins&#039; &quot;Dadication&quot; Back in 2015, the responsibility of making the school lunches in the Arlington, VA Jenkins household fell to Dad – Mike Jenkins. But instead of just writing ...
Bild: Capital Artworks/Tish Jenkins facebook

Um die Stimmung aufzuhellen oder dir einfach eine kleine künstlerische Auszeit zu gönnen, hier einige Znüni-Papiersäckli, die ein kreativ ambitionierter Vater für seine Tochter verschönert hat.

Arlington, Virginia, nahe Washington DC: Damals, anno 2015, fiel die Verantwortung für die Lunchpakete in der Familie Jenkins dem Vater zu – Mike Jenkins. Doch anstatt einfach nur den Namen seiner Tochter auf die Tüte zu schreiben, begann dieser, ein kleines Extra hinzuzufügen, das ihr Mittagspäckli bald von den anderen abhob.

Mike Jenkins&#039; &quot;Dadication&quot; Back in 2015, the responsibility of making the school lunches in the Arlington, VA Jenkins household fell to Dad – Mike Jenkins. But instead of just writing ...
Bild: Capital Artworks/Tish Jenkins facebook

Jeden Tag zeichnete Mike einen neuen Cartoon, in dem seine Tochter Maggie die Heldin war, die versuchte, die tückischen Strapazen der Arbeitswoche zu überstehen.

Als Maggie eines Abends beim Abendessen erwähnte, dass in der Schule sämtliche Kinder immer ihr Lunchpaket sehen wollten, fing Mikes Frau Tish an, die Papiersäckli auf Facebook zu posten – wo sie sofort grossen Anklang fanden.

Mike Jenkins&#039; &quot;Dadication&quot; Back in 2015, the responsibility of making the school lunches in the Arlington, VA Jenkins household fell to Dad – Mike Jenkins. But instead of just writing ...
Bild: Capital Artworks/Tish Jenkins facebook

Mike, der zu diesem Zeitpunkt gerade aus einer 25-jährigen Karriere als News- und Polit-Karikaturist bei einer Washingtoner Zeitung in den Ruhestand getreten war, kannte den Drill der täglichen Abgabe-Deadline. Und so verwandelte er im Laufe der Jahre mehr als 600 Papiertüten in kleine Kunstwerke, ohne dass er je einen einzigen Schultag verpasste. Meist steckten um die vier Stunden Arbeit in einem seiner Cartoons.

Die Jenkins nannten es «dadication» (aus dad und dedication – «väterliche Hingabe»).

Mike Jenkins&#039; &quot;Dadication&quot; Back in 2015, the responsibility of making the school lunches in the Arlington, VA Jenkins household fell to Dad – Mike Jenkins. But instead of just writing ...
Bild: Capital Artworks/Tish Jenkins facebook

Für Mike war die tägliche Illustrationsaufgabe auf den Lunch-Tüten eine Erinnerung daran, dass sein Kind heranwuchs und er wohl nicht immer die Gelegenheit haben würde, solche Dinge für sie zu tun. «Ich glaube nicht, dass ich ihr im College noch das Mittagessenpaket zubereiten werde», sinnierte er 2017 in einem Interview mit dem Magazin der Highschool seiner Tochter.

Mike Jenkins Lunchbag Art exhibition, Washington DC, 2015. https://comicsdc.blogspot.com/2015/10/today-mike-jenkins-lunchbag-art-exhibit.html
Mike Jenkins, 2015.Bild: Comics DC

Andererseits ging es auch darum, «Maggies Fantasie zu beflügeln», so Mike. Denn: «Vielleicht meint sie am Ende sogar, dass ihr Lunch besser ist, als er eigentlich ist.»

Mike Jenkins&#039; &quot;Dadication&quot; Back in 2015, the responsibility of making the school lunches in the Arlington, VA Jenkins household fell to Dad – Mike Jenkins. But instead of just writing ...
Bild: Capital Artworks/Tish Jenkins facebook
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