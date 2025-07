Scaramanga Silk: Choose Your Weapon (2008), 12", Black Vinyl, Limited Edition (ca. 19'000 - 38'000 US-Dollar)

Prince: The Black Album (1987), LP, Black Vinyl (25'000 US-Dollar)

Prince: The Black Album (Promo) (1987), 2xLP, Black Vinyl, Promo (20'000 US-Dollar)

The Beatles: Love Me Do (1962), 7", Black Vinyl, Single, Promo (ca. 15'000 US-Dollar)

Pink Floyd: Ummagumma (1970), 2xLP, Red Vinyl, Promo (ca. 14'500 US-Dollar)

Can: Monster Movie (1969), LP, Black Vinyl, Album (ca. 14'000 US-Dollar)

Ferris Wheel: Supernatural Girl (1974), LP, Black Vinyl, Mono (ca. 13'360 US-Dollar)

Misfits: Cough/ Cool/ She (1977), 7", Black Vinyl, Single, Limited Edition (ca. 13'150 US-Dollar)

Billy Nicholls: Would You Believe (1968) von Billy Nicholls, LP, Black Vinyl, Album (ca. 11'000 US-Dollar)

Mourning Phase: Mourning Phase (1971), LP, Black Vinyl, Test Pressing (ca. 10'600 US-Dollar)

Röyksopp: Melody A.M. (2001), 2xLP, Black Vinyl, Limited Edition (≈ 10'500 US-Dollar)

The Velvet Underground: The Velvet Underground & Nico (1967), LP, Black Vinyl, Mono (≈ 9800 US-Dollar)

Rita & The Tiaras: Gone With The Wind Is My Love/ Wild Times (1967), 7", Black Vinyl, Promo (9'000 US-Dollar)

Mötley Crüe: Too Fast For Love (1981), LP, Black Vinyl, Album (9000 US-Dollar)

Capitolo 6: Frutti Per Kagua (1972), LP, Black Vinyl, Gateford (8700 US-Dollar)

Can: Monster Movie (Made In A Castle With Better Equipment) (1970), LP, Black Vinyl, Album, Repress (≈ 8500 US-Dollar)

Judge: Chung King Can Suck It (1989), LP, White Vinyl, Limited Edition (≈ 8500 US-Dollar)

Leonid Kogan And Elisabeth Gilels, Jean-Marie Leclair, Georg Philipp Telemann, Eugène Ysaÿe: Sonatas For Two Violins (1964), LP, Black Vinyl, Album (≈ 8300 US-Dollar)

Sounds Of Liberation: New Horizons (1972), LP, Black Vinyl, Almum (≈ 7.900 US-Dollar)

Ludwig Van Beethoven, Leonid Kogan, Orchestre De La Société Des Concerts Du Conservatoire geführt von Constantin Silvestri: Violin Concerto (1961), LP, Black Vinyl, Album (≈ 7800 US-Dollar)

Misfits: Bullet (1979), 7", Black Vinyl, EP (7500 US-Dollar)

The Beatles: Please Please Me (1963), LP, Black Vinyl, Album, First Pressing (ca. 7500 US-Dollar)

Larry Clinton: She's Wanted (1965), 7", Black Vinyl, Promo (ca. 7300 US-Dollar)

Michael Cosmic: Please In The World (1975), LP, Black Vinyl, Album (ca. 7300 US-Dollar)

AC/DC: Can I Sit Next To You, Girl (1974), 7", Black Vinyl, Single (7000 US-Dollar)

Tamala Lewis: You Won't Say Nothing (1965), 7", Black Vinyl, Single (7000 US-Dollar)

Davie Jones & The King Bees: Liza Jane (1964), 7", Black Vinyl, Single (7000 US-Dollar)

Forever Amber: The Love Cycle (1969), LP, Black Vinyl, Mono, Limited Edition (ca. 7000 US-Dollar)

Cherry Five: Cherry Five (1975), LP, Black Vinyl, Gatefold (ca. 7000 US-Dollar)

Damon: Song Of A Gypsy (1968), LP, Black Vinyl, Album (ca. 6600 US-Dollar)

Damon: Song Of A Gypsy (1968), LP, Black Vinyl, Gatefold (ca 6500 US-Dollar)

October: After The Fall (1979), LP, Black Vinyl, Album (ca. 6500 US-Dollar)

Pink Floyd: The Piper At The Gates Of Dawn (1967), LP, Black Vinyl, Test Pressing (ca. 6500 US-Dollar)

Mirkwood: Mirkwood (1973), LP, Black Vinyl, Album (6500 US-Dollar)

Toshiaki Yokota And The Beat Generation: Flute Adventure: Le Soleil Était Encore Chaud (1970), LP, Black Vinyl, Album (6500 US-Dollar)

Ray Agee: Hard Lovin Woman/ I'm Losing Again (1967), 7" Black Vinyl, Single (ca. 6500 US-Dollar)

David Bowie: Rubber Band (1966), 7", Black Vinyl, Single, Promo (ca. 6400 US-Dollar)

Leaf Hound: Growers Of Mushroom (1971), LP, Black Vinyl, Album (ca. 6300 US-Dollar)

Fraction: Moon Blood (1971), LP, Black Vinyl, Album (ca. 6200 US-Dollar)

Churchill's: (1968), LP, Black Vinyl, Album (ca. 6100 US-Dollar)

LaRom André Baker: You're The Best (1978), 7" Black Vinyl, Single, Single-sided (6000 US-Dollar)

Soul Incorporated: My Proposal (1967), 7" Black Vinyl, Single (ca. 6000 US-Dollar)

Gorilla Biscuits: Gorilla Biscuits (1988), 7", Yellow Vinyl, Limited Press (ca. 6000 US-Dollar)

Jay Richford & Gary Stevan: Feeling (1974), LP, Black Vinyl, Album (6000 US-Dollar)

Speed, Glue & Shinki: Speed, Glue & Shinki (1972), 2xLP, Black Vinyl, Album (ca. 5800 US-Dollar)

Phafner: Overdrive (1972), LP, Black Vinyl, Album (ca. 5800 US-Dollar)

Bruce Springsteen: Born To Run (1975), LP, Black Vinyl, Advance, Promo (ca. 5600 US-Dollar)

Negative Approach: Negative Approach (1982), 7", Black Vinyl, EP (ca. 5600 US-Dollar)

The Tiaras: Foolish Girl (Jahreszahl unbekannt), 7", Black Vinyl, Single (5500 US-Dollar)