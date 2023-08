People-News

Britney Spears’ Ehe steht vor dem Aus

Die dritte Ehe von Britney Spears soll vor dem Aus stehen. Das berichten amerikanische Promi-Medien.

Pop-Sängerin Britney Spears und ihr Ehemann Sam Asghari haben sich laut US-Medienberichten getrennt. Die beiden sollen nach einem heftigen Streit auseinandergegangen sein, bei dem Ashgari Spears angeblich mit Fremdgeh-Gerüchten konfrontierte. Das berichten übereinstimmend die Promiportale TMZ und People sowie der Nachrichtensender NBC News und berufen sich auf anonyme Quellen.

Spears und Asghari im Jahr 2019. Bild: keystone

Die Trennung von ihrem Ehemann kommt nun überraschend, da das Paar noch im Juli dieses Jahres gemeinsam auf Instagram gepostet hatte und dabei glücklicher denn je aussah.

Für Spears ist es bereits die dritte gescheiterte Ehe. Die Sängerin hatte 2004 Jason Alexander geheiratet, den sie aus Kindestagen kannte. Die Verbindung dauerte jedoch nur 55 Stunden, bevor sie annulliert wurde. Die Sängerin war dann mit dem Rapper Kevin Federline verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.

Ist Ashgari bereits ausgezogen?

Spears und Asghari hatten 2016 zueinander gefunden und im Juni 2021 geheiratet. Ihre Hochzeit hatte zahlreiche Prominente geladen, darunter Madonna, Selena Gomez und Paris Hilton. Der 29-Jährige soll bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und entschlossen sein, die Scheidung einzureichen.

Britney Spears, die Ende der 90er Jahre als Teenagerin mit dem Hit «Baby One More Time» zum Superstar wurde und in den folgenden Jahren eine Reihe weiterer Welterfolge feierte, geriet 2008 aufgrund psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik und wurde entmündigt. Deswegen hatte ihr Vater Jamie die Vormundschaft über die Musikerin übernommen und kontrollierte damit nicht nur ihre persönlichen und künstlerischen Belange, sondern auch ihr Vermögen.

Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstreit die höchst umstrittene Vormundschaft. In einer Stellungnahme vor Gericht hatte Britney Spears zuvor geklagt, sie sei «traumatisiert» und «deprimiert»: «Ich will nur mein Leben zurück.» (t-online)