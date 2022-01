Bunte Tattoos in der EU verboten – hier kommen 29 Tattoos, die auch verboten gehören

Warum viele Tattoo-Fans froh sein dĂŒrften, dass die Schweiz nicht in der EU ist? Durch eine Anpassung in der Chemikalienverordnung sind zukĂŒnftig viele Tattoo-Farben in eben dieser EU verboten. Das Problem seien gewisse Binde- und Konservierungsmittel, die angeblich zu allergischen Reaktionen fĂŒhren könnten.

Wir sind der Meinug, die EU hĂ€tte besser dafĂŒr gesorgt, dass hĂ€ssliche Motive verboten werden wĂŒrden. Klar sind diese meisten sehr persönlich und haben vielleicht eine tiefsinnige Bedeutung, aber ... ach, schaut selbst!

Vielleicht können Schattierungen es ja noch retten.

Es ist mal was anderes.

Ein Leopard auf Droge?

Eine etwas andere Interpretation der mexikanischen Flagge.

Okay, mit der neuen Verordnung wÀre das wohl nicht passiert.

Bart Simpsons, bist du es?

Hoffentlich hat jemand den SchlĂŒssel ganz weit weg geworfen ...

Definitiv am falschen Ort Geld gespart.

FĂŒr einen TĂ€towierer bzw. eine TĂ€towiererin ist es ganz wichtig, eine ruhige Hand zu haben.

Wenn du deine Vorlage zum Termin mitbringst und der TĂ€towierer / die TĂ€towiererin den eigenen Style einfliessen lassen will, der Style aber scheisse ist.

Notfalls kann man immer noch ein Cover-up machen. đŸ€·â€â™€ïžđŸ€·â€â™‚ïž

Weil in einer Sammlung von schlechten Tattoos ein Geschlechtsteil einfach nicht fehlen darf.

Und hier noch das mĂ€nnliche GegenstĂŒck.

Ja, es soll eine Rose sein. Ja, eine Rose aus Dollarscheinen. Ja, wir wissen ...

Die Details sind fantastisch! *sarcasm*

Zum GlĂŒck hĂ€lt es nur ein Leben lang.

«Töte mich!»

Was Jesus wohl dazu sagen wĂŒrde?

Sag mir, dass du Lego-Fan bist, ohne mir zu sagen, dass du Lego-Fan bist.

Wir sind ja keine Experten, aber vermutlich benötigt es noch eine zweite Session.

Also zumindest ist es definitiv einzigartig.

Ein gewagtes Motiv fĂŒr die Hand.

Da hÀtte die Person besser Geld bei der Einrichtung gespart und dieses in das Tattoo investiert.

Wir wussten nicht, dass goldig tĂ€towiert werden kann. đŸ€”

Diese Person hat gleich ein ganzes Sammelsurium an «Kunstwerken».

'Murica!

Nein, das ist keine Filzstift-Zeichnung ... es ist wirklich ein Tattoo.

Immerhin muss er es sich selber nicht anschauen.

Wie man diesen Style wohl nennt?

Dieses Motiv lĂ€sst viel Raum fĂŒr Interpretation.

(smi)