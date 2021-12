20 Menschen, deren Freundlichkeit ansteckend ist

«James Christopher Harrison (* 27. Dezember 1936), auch bekannt als ‹Man with the golden arm› (‹der Mann mit dem goldenen Arm›), ist ein australischer Blutspender, der durch sein ungewöhnliches Blutplasma bekannt wurde, das in der Behandlung von Rhesus-Inkompatibilität verwendet wurde. Harrison spendete über sechzig Jahre lang und bis zur medizinischen Altersbeschränkung 1'173 Mal Blut und Plasma. Nach Schätzungen des Roten Kreuzes konnten mit seinem Plasma 2,4 Millionen Kinder behandelt werden und er rettete damit Tausenden von ihnen das Leben.»