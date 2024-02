So faszinierend ist es, wenn die verschiedensten Dinge miteinander verglichen werden

Der Ehemann schreibt dazu auf Imgur : «Das Gesicht meiner Frau an unserem Hochzeitstag im Vergleich zu dem, als sie Rob traf ... »

Das Schiff des chinesischen Entdeckers Zheng He im Vergleich zur Santa Maria von Christoph Kolumbus. Beide lebten und segelten fast zur gleichen Zeit.

… das links ist aber ein Reiskorn in Originalgrösse.

Durch das Salz in der Luft hat der Türknopf aussen sichtlich gelitten.

Diese Story ist eigentlich ganz simpel aufgebaut: Wir vergleichen die verschiedensten Dinge miteinander. Beziehungsweise die gleichen Dinge miteinander. Nur eben vorher und nachher. Also aber nicht immer, manchmal auch mit und ohne … ach, es ist doch komplizierter als gedacht. Darum: Schaut einfach!

Beeindruckende Vorher-nachher-Bilder: Vor dem Radquer in Hittnau ZH noch schön sauber, wenig später komplett verdreckt. Bild: Sam Buchli

Ab in den Dreck – Radquer-Fahrer im Vorher/Nachher-Vergleich

«May December» ist nur auf der Oberfläche ein heller Film. Denn Julianne Moore und Natalie Portman liefern sich einen unheimlichen Zweikampf. Wir haben mit ihrem Regisseur gesprochen.

Es ist ein sonniger Nachmittag, der 3. Oktober 2023, auf dem Weg zum Gespräch mit Todd Haynes, denke ich, haha, wie blöd wäre es, wenn ich jetzt mit dem Velo in eine Tramschiene geraten würde. Was ich natürlich in genau dem Moment tue. Ein Auto bremst, eine Frau steigt aus und kreischt, meine Knie brennen höllisch, aber die Hose ist noch ganz, die Hände bluten knapp nicht.