sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
Luftfahrt

«Verheerend»: Airline Southwest verschärft Regeln für dicke Passagiere

A Southwest Airlines plane moves to departs from Love Field in Dallas, Thursday, July 25, 2024. (AP Photo/LM Otero)
Die «Southwest» galt unter schweren Passagieren lange als äusserst kulante Airline – dies dürfte sich nun ändern.Bild: keystone

«Verheerend»: Airline Southwest verschärft Regeln für Plus-Size-Passagiere

Die Airline galt für viele Menschen mit grösserem Körper als Hoffnungsschimmer. Nun zwingt sie Betroffene zu neuen Regeln, die Fliegen teuer und belastend machen. Und für heftige Kritik sorgen.
25.08.2025, 16:4425.08.2025, 16:44
Sven Fröhlich / watson.de
Mehr «Leben»

Fliegen war einmal ein Luxus, heute ist es Alltag. Millionen Menschen steigen täglich in Maschinen, die sie in wenigen Stunden an ein anderes Ende des Kontinents bringen. Mit der wachsenden Zahl der Passagiere ist auch der Platz an Bord knapper geworden: Jeder Sitz ist vermessen, jede Armlehne wird zum Grenzpfosten.

Gerade hier, in der Enge der Kabine, zeigt sich, wie Gesellschaft mit Raum und Körpern umgeht. Die Frage, wie viel Platz ein Mensch beanspruchen darf, ist insofern keine Komfortfrage, sondern berührt das Grundverständnis von Teilhabe und Fairness. Und sie steht nun erneut im Mittelpunkt einer Entscheidung von Southwest Airlines.

Urlaub: Southwest Airline ändert in USA Regelung

Denn: Die US-Fluggesellschaft ändert eine langjährige Sitzplatzregelung. Ab dem 27. Januar 2026 müssen Passagiere, die «in den benachbarten Sitz hineinragen», verpflichtend ein zusätzliches Ticket im Voraus kaufen – ein Ticket, das möglicherweise nicht erstattet wird.

Bislang hatten betroffene Reisende zwei Möglichkeiten: Sie konnten die Kosten für einen zweiten Sitz im Vorfeld übernehmen und sich nach dem Flug erstatten lassen. Oder sie bekamen am Flughafen ohne Aufpreis einen zusätzlichen Platz. Genau diese Praxis hatte Southwest für viele Menschen mit grösserer Körperfülle zur bevorzugten Fluggesellschaft gemacht.

Nach den neuen Vorgaben ist ein zweiter Sitz nur dann erstattungsfähig, wenn der Flug mit mindestens einem freien Platz startet und beide Tickets in derselben Tarifklasse gebucht sind. Ausserdem muss der zusätzliche Platz künftig zwingend vor Reiseantritt erworben werden.

Southwest Airlines gilt als grösste Billigfluggesellschaft der USA. Ihr Netz umfasst vor allem Inlandsverbindungen zwischen Metropolen wie New York, Los Angeles oder Chicago, dazu Ziele in Mexiko, der Karibik und Mittelamerika. Anders als die grossen Netzwerk-Carrier fliegt Southwest bislang nicht nach Europa.

Deutliche Kritik an Southwest Airline

Tigress Osborn, Vorsitzende der National Association to Advance Fat Acceptance, bezeichnete die Änderungen gegenüber der New York Times als «verheerend» für Menschen mit grösserem Körperumfang. Sie erhöhten nicht nur die Kosten, sondern machten das Fliegen für viele zu einer belastenden Erfahrung.

«Southwest war der einzige Hoffnungsschimmer für viele dicke Menschen, die sonst nicht geflogen wären», sagte Osborn. «Und nun ist dieses Licht erloschen.»

Die Airline selbst reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der «New York Times» um Stellungnahme.

Osborn betonte, sie halte die neue Southwest-Regelung zwar immer noch für besser als die Praxis anderer US-Fluglinien wie Delta, American Airlines oder JetBlue, die überhaupt keine Erstattungen anbieten. Dennoch sei die Änderung ein Einschnitt, der weit über die Branche hinausreiche.

Sie sagte: «Das war nicht nur ein Branchenführer, sondern ein Beispiel für andere Bereiche, dass es ein wichtiges Geschäftsmodell ist, Menschen so zu akzeptieren, wie sie in ihrem Körper heute sind.»

Mehr aus der Luftfahrt:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
19 Fastfood-Gerichte, die zum Davonlaufen sind (bloss kannst du nicht davonlaufen, weil du ZU DICK BIST)
1 / 22
19 Fastfood-Gerichte, die zum Davonlaufen sind (bloss kannst du nicht davonlaufen, weil du ZU DICK BIST)
1. Pizza Hut Hotdog Stuffed Crust Pizza
quelle: watson/interweb / watson/interweb
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Justin-Bieber-Doppelgänger führte alle hinters Licht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Liverpool denkt wegen Isak über einen Tausch nach +++ Hajdari bei Hoffenheim im Gespräch
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel: Schrittweiser Abzug aus Libanon möglich +++ Massiver Luftangriff auf Jemen
3
Keny nach Tätlichkeit für drei Spiele gesperrt +++ Vingegaards Team werden Velos gestohlen
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
1970 kochte Milena Canonero für Kubrick Pasta, der Rest ist Filmgeschichte
Die Italienerin begann ihre Karriere als Kostümbildnerin mit Kubricks «A Clockwork Orange». Heute ist sie 79 und arbeitet wie verrückt für Wes Anderson. Sie hinterlässt einen unsterblichen Look nach dem anderen.
Die Liebe begann mit einem Teller Pasta. Die Liebe zwischen der Italienerin Milena Canonero und dem Amerikaner Stanley Kubrick. Wobei es keine romantische Liebe war, sondern eine Arbeitsliebe. Eine, die Filmgeschichte schrieb.
Zur Story