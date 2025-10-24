wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Leben

Wegen J. K. Rowling: Studio entfernt vergünstigt Harry-Potter-Tattoos

Wegen J. K. Rowling: Studio in Manchester entfernt vergünstigt Harry-Potter-Tattoos

Ein Tattoo-Studio in Manchester bietet aktuell 50 Prozent Rabatt auf die Entfernung von Harry-Potter-Tattoos an. Der Grund: die transfeindlichen Aussagen von Autorin J. K. Rowling.
24.10.2025, 09:0524.10.2025, 09:05
Melanie Köppel / watson.de

Wer sich vor zehn Jahren stolz ein «Always» oder das Dunkle Mal stechen liess, hat jetzt vielleicht ein Problem: Nach den transphoben Aussagen der Autorin und Erfinderin von Harry Potter, J. K. Rowling, ist vielen das Motiv unangenehm und den eigenen Werten nicht mehr entsprechend.

FILE - Author J.K. Rowling appears at the world premiere of the film &quot;Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald&quot; in Paris on Nov. 8, 2018. Scholastic announced Tuesday that Rowling&#039;s
Wegen J. K. Rowling bietet ein Studio in Manchester vergünstigte Tattoo-Entfernungen an.Bild: keystone

Eine Tattoo-Entfernungs-Klinik in Manchester hat DIE Lösung: Sie bietet aktuell 50 Prozent Rabatt auf die Entfernung von Harry-Potter-Tattoos an.

Die Klinik «Manchester Laser NQ», die zu einem Tattoo-Studio gehört, hat auf Instagram verkündet, dass alle, die ihr Harry-Potter-Tattoo loswerden wollen, jetzt günstiger davonkommen. Der Grund für die Aktion ist so klar wie politisch: Solidarität mit der queeren Community.

Harry Potter: Studio kündigt Rabatt auf Tattoo-Entfernung an

Im Post wird es noch konkreter: «Ich hasse J. K. Rowling und alles, was sie getan hat, um die Rechte von trans Personen herabzuwürdigen.»

Weiter schreibt die Klinik: «Etwa 16 Prozent der Menschen bereuen ein Tattoo, weniger als ein Prozent bereuen geschlechtsangleichende Operationen – und 100 Prozent der queeren Menschen bereuen ihre Harry-Potter-Tattoos (letzte Statistik nicht überprüft).»

El, die Person, der das Studio gehört, ist selbst Teil der queeren Community und äussert sich gegenüber dem Magazin «Attitude» so: «Wie viele queere Menschen habe ich Harry Potter geliebt, als ich jünger war. Jetzt hat das aber seine Magie verloren wegen der Frau, die das geschrieben hat.»

Warum viele ihr Harry-Potter-Tattoo bereuen

Autorin J. K. Rowling sorgt seit Jahren mit transfeindlichen Aussagen für Schlagzeilen. Immer wieder bezeichnet sie trans Frauen als «Männer», warnt vor einer angeblichen «Gefahr für echte Frauen» und stellte sich zuletzt sogar hinter Donald Trump und seine Politik gegen trans Rechte.

Im Sommer rief sie ausserdem zum Boykott einer britischen Kaufhauskette auf, weil dort auch trans Menschen arbeiten. Zudem kritisierte sie lautstark «Hermine»-Darstellerin Emma Watson, da die Schauspielerin sich für trans Rechte engagiert.

People-News
«Keine Ahnung vom echten Leben» – J. K. Rowling schiesst gegen Emma Watson

Mit dem 50-Prozent-Rabatt will «Manchester Laser NQ» mehr als nur ein Angebot machen: Es ist ein solidarisches Zeichen an die queere Community und ein klares Statement gegen Transfeindlichkeit.

Am Ende des Instagram-Posts schreiben sie in Grossbuchstaben: «TRANS RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS.»

Während Rowling weiter gegen trans Menschen austeilt, versuchen andere, wenigstens die Tattoos loszuwerden, die sie an eine unschuldigere Zeit erinnern.

Und dank 50 Prozent Rabatt ist das jetzt immerhin halb so teuer. Ein milder Trost für Menschen aus Manchester.

Mehr zum Thema Harry Potter:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
EU-Plan: Ukraine soll russische Vermögen nutzen ++ Russische Flieger in Litauens Luftraum
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
5
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
Trump: Wann ist genug?
4
So kocht und isst die Schweiz
5
840'000 Menschen in der Schweiz können schlecht lesen und rechnen
Meistgeteilt
1
Das sind die besten «Asterix»-Alben – oder bist du etwa anderer Meinung?
2
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
3
Am Sonntag starb dieser Schach-Star – und löste damit ein Beben in der Szene aus
4
Mit diesen Methoden schwächen die Ukrainer Putin nachhaltig – die Übersicht
5
«Wenn Demokratie zu Content wird, wenn Hass monetarisiert wird, sollte man gehen»
Brasiliens Präsident Lula will sich um vierte Amtszeit bewerben
Trotz seines fortgeschrittenen Alters will sich der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im kommenden Jahr um eine vierte Amtszeit bewerben. «Ich werde bald 80 Jahre alt, aber ich habe noch die gleiche Energie wie als ich 30 war», sagte Lula bei einem Besuch in Indonesien. «Ich werde mich um eine vierte Amtszeit in Brasilien bemühen.» Der linke Präsident feiert in der kommenden Woche seinen 80. Geburtstag.
Zur Story