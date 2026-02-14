Gabriela Berlingeri und Bad Bunny wurden hier 2021 zusammen abgelichtet. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

People-News

Bad Bunny soll nach 4 Jahren wieder mit seiner Ex anbandeln

Nach seiner spektakulären Halbzeitshow beim Super Bowl 2026 spricht nicht nur die Musikwelt über Bad Bunny. In seinem Privatleben deutet sich ein spektakulärer Liebes-Twist an.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «International»

Für Bad Bunny hätte das Jahr 2026 kaum besser starten können. Im Februar gewann er erst den Grammy für das Beste Album, dann heizte er dem Publikum beim Super Bowl ein.

Während der Halbzeitshow sang er (fast) ausschliesslich auf Spanisch, was Donald Trump auf den Plan rief – andere im Stadion und vor den Bildschirmen feierten die Botschaften von Liebe und Einigkeit auf der Bühne.

Apropos Liebe: Genau das ist beim Sänger, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, privat gerade offenbar ein besonders grosses Thema.

Bad Bunny bandelt angeblich wieder mit seiner Ex an

Nur wenige Tage nach seinem Auftritt beim Super Bowl wurde Bad Bunny in Buenos Aires mit seiner Ex-Freundin Gabriela Berlingeri gesichtet. Laut «Page Six» genossen die beiden am 12. Februar ein gemeinsames Dinner in der argentinischen Hauptstadt.

Da der Musiker dort Konzerte fürs Wochenende geplant hat, zog er das Valentinstags-Date offenbar vor. Fotos, die «Page Six» vorliegen, zeigen den 31-Jährigen beim Verlassen des Restaurants. Bad Bunny trug einen blauen Hoodie, eine Gesichtsmaske und eine dunkle Brille.

Mehrere Leibwächter begleiteten ihn und schirmten ihn vor zahlreichen Fans ab, die ihm ihre Smartphones entgegenhielten. Dennoch nahm sich der Sänger Zeit, schüttelte einigen Anwesenden die Hand und umarmte sogar Kinder.

Gabriela Berlingeri lief laut des Berichts unauffällig hinter ihm, begleitet von einer Restaurant-Mitarbeiterin. Die Schmuckdesignerin wartete anschliessend im Auto, während der Grammy-Preisträger mit Fans interagierte.

Übrigens war Gabriela Berlingeri bereits beim Super Bowl im Publikum gesehen worden. Die neuesten Fotos befeuern die Gerüchte, dass es eine erneute Annäherung zwischen ihr und Bad Bunny gibt.

Bad Bunny und Gabriela Berlingeri: Was über die Beziehung bekannt ist

Bad Bunny und Gabriela Berlingeri führten zwischen 2017 und 2022 eine On-off-Beziehung. Gegenüber «Rolling Stone» erklärte der Künstler 2020, er habe sie in Puerto Rico kennengelernt, nachdem er bei einem Konzert von Zion & Lennox aufgetreten war.

Gemeinsam besuchten sie mehrere Red-Carpet-Events und feierten ihr offizielles Debüt als Paar bei den Billboard Latin Music Awards im September 2021. Gabriela Berlingeri war zudem auf den Songs «El Apagón» und «En Casita» zu hören.

2022 trennten sie sich. Im Musikvideo zu «Titi Me Preguntó» spielten sie im selben Jahr sogar eine Fake-Hochzeit.

Im Anschluss war Bad Bunny mit Kendall Jenner liiert. Gerüchte über eine Beziehung kamen im Februar 2023 auf, im Dezember desselben Jahres folgte die Trennung. Im Mai 2024 wurden beide bei einer Met-Gala-Afterparty sowie nach einem Dinner in Miami wieder vertraut miteinander gesehen, bevor sie sich erneut trennten.