Bushido disst Fler auf Instagram – dessen Reaktion ist böse



Imke Gerriets / watson.de

Immer wieder gibt es Pöbeleien, Streit und auch Anzeigen gegen Rapper Fler. Gerade wurde er kurzzeitig verhaftet, weil er ein Fernsehteam attackiert haben soll. Der 37-Jährige wurde nach etwa sechs Stunden in Polizeigewahrsam wieder entlassen. Bei der Staatsanwaltschaft, der Polizei und auch dem Gericht ist Fler kein Unbekannter.

Laut Gerichtssprecherin läuft derzeit ein grösseres Verfahren gegen den Berliner. Es gehe dabei um Beleidigung des Rappers Bushido und dessen Ehefrau sowie um weitere Vorwürfe. Einen Prozesstermin gibt es bislang nicht. Doch jetzt kam es zu einem weiteren Schlagabtausch – diesmal auf Instagram.

Bushido macht sich über Fler lustig

Bushido repostete in seiner Story einen Eintrag einer Fan-Page: «Auf Spotify bist du der Weltmeister, aber in der echten Welt immer noch ein Versager.» Bushido stellte drei lachende Smileys dazu und markierte die Seite.

Der Eintrag bezog sich übrigens auf das neue Lied «Lost» von Fler und Sido. Die beiden Künstler veröffentlichten am 13. März die neue Single. Der Song schaffte auf Platz 1 der Spotify-Top-50 Deutschland, was Fler zuvor direkt in seiner Story repostet hatte



In den MTV-Midweek-Charts hingegen landete der Song nur auf Platz 94, was Bushido offenbar ziemlich lustig fand.

Kontrahent Fler schnappte sich übrigens kurzerhand Bushidos Eintrag und antwortete darauf.

Fler beleidigte dabei Anis Ferchichi, wie Bushido bürgerlich heisst, auf das Schärfste und wollte ihm erklären, wie eine Chartplatzierung funktioniere.

Fler und Bushido arbeiteten unter anderem 2002 zusammen an dem Album «Carlo Cokxxx Nutten» und an «Vom Bordstein bis zur Skyline». Ein Jahr später wurde Fler vom Label «Aggro Berlin» unter Vertrag genommen. Die ersten Rapper, die dort gesignt waren, sind Sido und B-Tight gewesen. Seit dieser Zeit kennen sich die Künstler bereits. Doch die Harmonie zwischen Bushido und Fler existiert schon länger nicht mehr, wie nun einmal mehr deutlich wurde.



