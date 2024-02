Countdown auf AC/DC-Website befeuert Tournee-Gerüchte

Schon länger halten sich hartnäckige Gerüchte, dass AC/DC demnächst eine Welttournee ankündigen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte im November bei einer Ratssitzung ausgeplaudert, die Australier würden im Juni 2024 im Münchner Olympiastadion auftreten. «Es kann sein, dass ich was verraten habe, ich wusste gar nicht, dass das so geheim ist», sagte Reiter damals auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. «Ich denke, AC/DC wird da das Olympiastadion füllen.»

Bereits am Dienstag hatten AC/DC auf X (ehemals Twitter) einen kurzen Clip veröffentlicht, in dem der Blitz aus dem Bandlogo und der Text «Are You Ready» (Seid ihr bereit) zu sehen sind, während der Refrain aus dem gleichnamigen AC/DC-Song läuft. Tags darauf erschien ein zweiter Clip, in dem die Zahl 5 zu sehen ist. Parallel dazu läuft auf der Website der Hardrock-Urgesteine ein Countdown, der am kommenden Montag um 9.00 Uhr MEZ endet.

«Argylle»: 200 Millionen für das?

Nach der «Kingsman»-Trilogie hat der britische Regisseur Matthew Vaughn mit «Argylle» eine neue Actionkomödie in der Welt der Geheimdienste gedreht. Sängerin Dua Lipa gibt ihr Debüt als Schauspielerin.

Romantische Spionagekomödien sind schon fast ein eigenes Genre, es gibt unterdessen so viele davon. Man denke nur an «Mr. und Mrs. Smith» mit Brad Pitt und Angelina Jolie, «Knight and Day» mit Tom Cruise und Cameron Diaz oder, in jüngerer Zeit, «The Lost City» mit Channing Tatum und Sandra Bullock und «Ghosted» mit Chris Evans und Ana de Armas. All diese Filme haben alle Elemente für einen unterhaltsamen Abend, sind in der Regel aber endlos duplizierbar.