Haftbefehl bringt Reinhard Mey zurück in die Charts

Aufgrund des neuen Films «Babo» über Haftbefehl, der tief in sein Leben blickt, dominieren nicht nur seine Lieder wieder die Charts. Auch ein Song aus den 70ern erlebt ein Comeback: «In meinem Garten» von Reinhard Mey.

Der Song erscheint in einer der emotionalsten Szenen der Doku: Am Geburtstag seiner Tochter Aaliyah spielt Aykut Anhan alias Haftbefehl, völlig ausgebrannt, das Lied auf seinem Smartphone und singt mit kratziger Stimme mit: «In meinem Dache baut ein Rabe sich sein Nest / Unter meinem brüchigen Dache, unter dem zerfallenen Dache / Wo der Wind durch die Balken bläst.»

«Brutaler Song, Alter. Heftig», so der Rapper.

«In meinem Garten» stieg nach der Veröffentlichung der Doku direkt in die Top 50 der deutschen Streaming-Charts ein. «Alle Hafti-Fans hören auf einmal Reinhard Mey», kommentiert ein YouTube-Nutzer unter dem Video.

Reinhard Mey ist seit den späten 60ern einer der populärsten deutschen Liedermacher, insbesondere durch Hits wie «Über den Wolken» und «Gute Nacht, Freunde».

Haftbefehl zeigte sich auf Instagram «berührt» von der Resonanz auf Meys Song. Auf Instagram berichtete der Rapper, dass Meys Team zunächst skeptisch auf das Filmprojekt reagiert hatte und gezögert habe, den Song freizugeben.

Haftbefehl erobert nicht nur Netflix

Haftbefehls Songs dominieren derzeit die deutschen Charts. Doch nicht nur: Auch in der Schweiz sind Titel wie «069» oder «1999 Pt. 5 (Mainpark Baby)» in den Streaminglisten zu finden.

Die derzeit beliebtesten Songs auf Spotify in Deutschland. bild: watson

Haftbefehl gehört zu den bedeutendsten Rappern Deutschlands. Der Offenbacher mit kurdischen Wurzeln spricht im Film offen und ehrlich über seine Drogenabhängigkeit. (cst)