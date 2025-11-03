sonnig11°
DE | FR
burger
Leben
Musik

Haftbefehl-Doku bringt Reinhard Mey zurück in die Charts

Haftbefehl bringt Reinhard Mey zurück in die Charts

03.11.2025, 16:4303.11.2025, 17:36

Aufgrund des neuen Films «Babo» über Haftbefehl, der tief in sein Leben blickt, dominieren nicht nur seine Lieder wieder die Charts. Auch ein Song aus den 70ern erlebt ein Comeback: «In meinem Garten» von Reinhard Mey.

Der Song erscheint in einer der emotionalsten Szenen der Doku: Am Geburtstag seiner Tochter Aaliyah spielt Aykut Anhan alias Haftbefehl, völlig ausgebrannt, das Lied auf seinem Smartphone und singt mit kratziger Stimme mit: «In meinem Dache baut ein Rabe sich sein Nest / Unter meinem brüchigen Dache, unter dem zerfallenen Dache / Wo der Wind durch die Balken bläst.»

«Brutaler Song, Alter. Heftig», so der Rapper.

Video: YouTube/demspielersein

«In meinem Garten» stieg nach der Veröffentlichung der Doku direkt in die Top 50 der deutschen Streaming-Charts ein. «Alle Hafti-Fans hören auf einmal Reinhard Mey», kommentiert ein YouTube-Nutzer unter dem Video.

Reinhard Mey ist seit den späten 60ern einer der populärsten deutschen Liedermacher, insbesondere durch Hits wie «Über den Wolken» und «Gute Nacht, Freunde».

Haftbefehl zeigte sich auf Instagram «berührt» von der Resonanz auf Meys Song. Auf Instagram berichtete der Rapper, dass Meys Team zunächst skeptisch auf das Filmprojekt reagiert hatte und gezögert habe, den Song freizugeben.

Haftbefehl erobert nicht nur Netflix

Haftbefehls Songs dominieren derzeit die deutschen Charts. Doch nicht nur: Auch in der Schweiz sind Titel wie «069» oder «1999 Pt. 5 (Mainpark Baby)» in den Streaminglisten zu finden.

Die derzeit beliebtesten Songs auf Spotify in Deutschland.
Die derzeit beliebtesten Songs auf Spotify in Deutschland.bild: watson

Haftbefehl gehört zu den bedeutendsten Rappern Deutschlands. Der Offenbacher mit kurdischen Wurzeln spricht im Film offen und ehrlich über seine Drogenabhängigkeit. (cst)

Mehr zur Doku:

Haftbefehl statt Goethe – Jugendliche fordern modernen Unterrichtsstoff
Haftbefehl-Fans sind nach Doku geschockt: «Hoffe, er erlebt seinen Vierzigsten»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Día de los Muertos in Mexiko-Stadt
1 / 12
Día de los Muertos in Mexiko-Stadt

Rund 1,5 Millionen Menschen haben in Mexiko-Stadt an einer farbenfrohen Parade zum Tag der Toten teilgenommen.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Jeder Tag ist wie Halloween, aber ohne die Süssigkeiten» – Barack Obama kritisiert Trump-Regierung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
3
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
4
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
5
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
3
Freuler verpasst restliche WM-Quali +++ Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
Blut sehen und umkippen: Was hinter der Ohnmacht steckt
Warum fallen manche Menschen beim Anblick von Blut in Ohnmacht, während andere sich mit Lust in den Horror stürzen? Zumindest teilweise liegt das in den Genen.
Als der Student die Spenderleber einer verstorbenen Person sieht, klappt er zusammen. Und der Schwiegervater wird ganz bleich, wenn seine Tochter – eine Ärztin – von der Wundversorgung eines Patienten spricht. Grund dafür ist eine weitverbreitete Reaktion: Fünf bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung neigen dazu, beim Anblick von Blut, Verletzungen oder Spritzen ohnmächtig zu werden. Drei Prozent der Menschen leiden sogar an einer echten Phobie. Besonders häufig betroffen sind Kinder, Jugendliche und Frauen häufiger als Männer.
Zur Story