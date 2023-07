Alkoholtest am Openair St.Gallen –liebe Eltern, bitte wegschauen

Am letzten Tag hat sich Sabeth auf den Weg über das Festivalgelände gemacht. Ausgestattet mit einem Alkoholtester will sie herausfinden, wie viel Alkohol die Festivalgänger und Festivalgängerinnen noch im Blut haben. Eines können wir mit Sicherheit sagen: Zum Glück sind die meisten Besucher und Besucherinnen mit dem ÖV angereist …

Mein Problem: Sein Schw*nz

Ich hatte grosse Erwartungen. Aber was ich nicht erwartet hätte: diese Grösse.

Hanna findet, wir Männer seien alle schwanzfixiert. Sie sagt: «Würde ich so über meine Vagina reden, wie ihr über euren Penis sprecht, würdet ihr uns alle für verrückt halten!» Sie findet, Männer würden ein zu grosses Theater veranstalten, wir seien so besorgt, dass er nicht macht, was wir wollen, oder dass er nicht zur rechten Zeit macht, was wir wollen, oder dass er nicht genug Beachtung kriegt. Sie findet, Penisse werden nonstop ins Zentrum gerückt: «Wir müssen ihn ständig anschauen und bestaunen und loben. Wir müssen ständig über ihn reden. Stell dir nur vor, wir Frauen würden das von euch verlangen!»