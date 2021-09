«Ich wusste nicht, dass bei ABBA noch alle leben»: So reagiert das Netz auf das Comeback

Nach fast 40 Jahren sind sie wieder da: Die legendäre Popgruppe ABBA hat zwei neue Songs veröffentlicht, weitere Stücke sollen folgen. Und das Netz so:

Die Trennung der legendären Popgruppe ABBA im Jahr 1982 war für viele ein «Waterloo», nach vier Jahrzehnten bedankt sich die Fangemeinschaft erneut «for the Music». Denn: Die schwedischen Pop-Legenden brachten zwei neue Songs «I Still Have Faith in You» und «Don't Shut Me Down» mit unverkennbarem ABBA-Sound heraus.

Und nicht nur das: Am 5. November sollen weitere neun Stücke der schwedischen Pop-Legenden Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), Benny Andersson (74) und Björn Ulvaeus (76) folgen.

«Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?», sagte Björn bei einer Veranstaltung in London. Seit der Veröffentlichung teilen Fans der magischen vier Buchstaben der Popmusik weltweit ihre Freude auf Social Media. Das Comeback lässt aber nicht alle tänzeln.

So reagiert das Netz auf das neue Album:

Abba? Die leben noch?

Damit hat wirklich niemand gerechnet!

Die kreischenden Fans Glücklichen:

Der Unglückliche:

Das muss wirklich was Wichtiges sein:

Es gibt auch schon Verbesserungsvorschläge:

Über das Outfit kann man sich streiten

Und eine offene Frage ...

Nichtsdestotrotz: ABBA bleibt ABBA <3

Aber warte mal ...

«Blond»

Erinnerungen werden wach:

Die ersten Vergleiche:

Erinnerungen werden wach:

Die ersten Vergleiche:

