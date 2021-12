George Harrisons «My Sweet Lord» hat nun ein Musikvideo – und so sieht das aus

20 Jahre nach dem Tod des Ex-Beatles George Harrison ist ein offizielles Musikvideo zu seinem Hit «My Sweet Lord» erschienen - mit vielen prominenten Gästen. In dem Kurzfilm, der am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde, haben unter anderem Harrisons früherer Band-Kollege Ringo Starr, Schauspieler Mark Hamill und Regisseur Taika Waititi Gast-Auftritte. Auch Harrisons Witwe Olivia und Sohn Dhani, der das Video co-produzierte, sind zu sehen. Veröffentlicht wurde der Clip zum 50. Jahrestag des Albums «All Things Must Pass», auf dem «My Sweet Lord» erstmals zu hören war.

Das rund siebenminütige Video folgt den Schauspielern Fred Armisen und Vanessa Bayer, die als Spezialagenten auf einer geheimen Mission sind. Dabei treffen sie viele weitere Stars. Die Suche der beiden endet schliesslich, als sie «My Sweet Lord» im Radio hören. Die Agenten seien «auf der Suche nach etwas, das nicht zu sehen ist», heisst es auf der Website von George Harrison. Der Kurzfilm spiegele damit «die suchende Natur des Songs» wider.

Der legendäre Leadgitarrist der Beatles starb am 29. November 2001 in Los Angeles an Krebs. Er wurde 58 Jahre alt. (aeg/sda/dpa)