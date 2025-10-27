anhaltender Regen
Herbert Grönemeyer gibt Konzert im Hallenstadion in Zürich

Herbert Grönemeyer kommt im Februar ins Zürcher Hallenstadion

27.10.2025, 11:2327.10.2025, 11:23

«Mittendrin – akustisch» heisst die Tour mit der Herbert Grönemeyer auch im kommenden Jahr unterwegs ist. Am 15. Februar tritt er damit im Zürcher Hallenstadion auf.

RECORD DATE NOT STATED Herbert Gr
Herbert Grönemeyer kommt nach Zürich.Bild: www.imago-images.de

Es ist im Rahmen der Tour der einzige Auftritt in der Schweiz, teilte die Veranstalterin Takk-AB-Entertainment am Montag mit. Nach ausverkauften Konzerten im September, setze Grönemeyer seine Tour fort, hiess es weiter.

Demnach ist der Musiker mit Band, Chor und Orchester unterwegs. Seine Songs aus über vier Jahrzehnten – darunter «Alkohol», «Vollmond» oder «Bochum» – präsentieren die Musikerinnen und Musiker neu arrangiert auf einer eigens gestalteten Mittelbühne. Es entstehe eine intime Atmosphäre, hiess es weiter.

Gerade erst hat Grönemeyer sein erstes Unplugged-Album nach dreissig Jahren herausgebracht. «Unplugged 2 – Von allem anders» heisst die Platte, darauf zu hören sind Songs, die nach 1995 erschienen sind, also nach seinem ersten derartigen Album. Mit «Fleig» ist darauf nur ein neuer Song. Aber auch seine alten Songs bekommen eine neue Intensität. Sie sind ohne elektrische Verstärkung, mit akustischen Instrumenten eingespielt und unter anderem vom 64-köpfigen Berliner Rundfunkchor begleitet.

Live hat Grönemeyer auf diese Weise bereits ein Publikum in Dortmund und Berlin begeistert und dafür 90'000 Tickets verkauft. Das ist wohl der Grund, dass die Musikerinnen und Musiker im Februar durch acht Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz touren. (dab/sda)

Das könnte dich auch interessieren:
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
