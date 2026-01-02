Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet

Seit 2006 sind sie liiert – und jetzt auch verheiratet. Nach 20 Jahren Beziehung haben sich Dieter Bohlen und Carina Walz das Jawort gegeben.

Ricarda Heil / t-online

Mitte der 2000er Jahre hatte es gefunkt. Dieter Bohlen und Carina Walz lernten sich in einem Club auf Mallorca kennen. Sie verliebten sich und wurden ein Paar. Nun wagten der Ex-Modern-Talking-Star und seine Freundin den nächsten Schritt – nach 20 Jahren Beziehung.

Carina Walz und Dieter Bohlen. Bild: www.imago-images.de

Wie die Bild berichtet, haben Dieter Bohlen und Carina Walz am 31. Dezember auf den Malediven geheiratet. «Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich find das schön», sagte Bohlen der Zeitung.

Die Trauung fand am späten Nachmittag kurz vor Sonnenuntergang statt. Für das Paar war der Ort der Hochzeit eine bewusste Wahl: «Wir haben gesagt: Wenn wir's machen, dann hier. Die Malediven sind unsere Herzensinsel», so der Musiker.

Familie war informiert

Vor der Hochzeit hatten die beiden ihre Pläne mit den engsten Familienangehörigen geteilt. Bohlens drei erwachsene Kinder aus seiner ersten Ehe mit Erika Sauerland – Marc, Marvin und Marielin – waren ebenso eingeweiht wie die Eltern des Paares. Laut dem Musiker seien alle «mega happy» über die Vermählung.

Dass Dieter Bohlen und Carina Walz heiraten wollen, hatten die beiden 2024 verraten. «Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich», verriet der DSDS-Juror damals der «Bild».

Dritte Ehe für Bohlen

Für Dieter Bohlen ist es nicht die erste Ehe. 1983 sagte er zum ersten Mal Ja, mit Erika Sauerland. 1989 zerbrach die Beziehung. 1996 heiratete er zum zweiten Mal. Die Ehe mit Verona Pooth, damals noch Feldbusch, hielt nur einen Monat. Nun wagte er erneut den Schritt vor den Traualtar.