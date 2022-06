So schön kann die Natur sein – 23 faszinierende Bilder aus aller Welt

Diese 23 Bilder beweisen, wie unglaublich schön die Natur sein kann

In einer Zeit, in der sich viel nur noch um künstliche Schönheit dreht, ist immerhin auf die Natur Verlass. Denn in ihr finden wir die wahre – die natürliche – Schönheit.

Und genau das zeigen die folgenden Bilder, welche rund um den Globus aufgenommen wurden. Geniesse sie!

Wenn die Sonne für den perfekten Shot genau richtig steht.

Der Buckskin Gulch in Utah.

Spürst du die frische Brise um deinen Nacken? Einmal tief einatmen!

Das Bild entstand in Badachschan, einer afghanischen Provinz.

Da kannst du nicht hin, ohne eine Insta-Story zu machen ... 🙄

Bild: shutterstock

Die Kravica-Wasserfälle befinden sich beim Dorf Studenci in Bosnien und Herzegowina.

Von wegen ein Bild kann man nicht riechen.

Falls du den Wald mal in echt riechen möchtest: Stanley Park in Vancouver.

Sieht aus wie ein Kunstwerk. 😦

Bild: shutterstock

Diese Erdpyramiden befinden sich in der Nähe von Bruneck in Südtirol, Italien.

Falls du noch eine Idee brauchst, wo du deinem Partner oder deiner Partnerin einen Antrag machen willst:

Da kann er oder sie ja kaum «Nein» sagen. 😅

Bild: shutterstock

Dafür müsstest du jedoch zum Hidden Beach in Mexiko fliegen.

Nein, dieses Bild stammt nicht aus «Stranger Things 4».

Bild: shutterstock

Sondern von der Big Island auf Hawaii.

Wie sich dein Essen anfühlt, wenn du es aus der Mikrowelle nimmst.

Bild: shutterstock

Ebenfalls auf der Big Island aufgenommen.

Sorry, wir kommen gerade nicht von der faszinierenden Lava weg.

Du hast es vermutlich schon geahnt: Big Island, Hawaii.

Wer gerne im Grünen ist, kommt hier definitiv auf seine Kosten.

Bild: shutterstock

Der Fluss Rijeka Crnojevića befindet sich in Montenegro.

Scheint ziemlich windig gewesen zu sein.

Aufgenommen in Point Reyes National Seashore, Inverness, Kalifornien.

Könnte ein typisches Bild aus einem Möbelhaus sein, welches dann in unser aller Wohnungen hängt.

Der Hoh-Regenwald befindet sich auf der Olympic Peninsula im Westen des Bundesstaates Washington.

Leonardo DiCaprio gefällt das.

Aufgenommen im Hong Kong UNESCO Global Geopark.

Vermutlich ein Traum für Kletternde.

Bild: shutterstock

Ebenfalls aufgenommen im Hong Kong UNESCO Global Geopark.

Selbst wenn man das so hätte bauen wollen, hätte man es nicht so perfekt hinbekommen.

Bild: shutterstpck

Ach, komm, das weisst du doch.

Zumindest farblich genauso schön wie der Ayers Rock.

Die Painted Hills befinden sich aber nicht in Australien, sondern in Wheeler County, Oregon, USA.

Dieses Wasser fällt hier nicht nur runter, sondern auch auf.

Darf natürlich in einer Sammlung mit schönen Naturbildern nicht fehlen: Island. Hier zu sehen der Skógafoss.

Schwierig, eine Relation für die Höhe zu bekommen.

Der Bryce-Canyon-Nationalpark im Südwesten Utahs.

Hier zum Ausklang des Tages ein Glas Wein oder ein Bier trinken ... 🥰

Mit Blick auf einen Teil des 515 km langen New River. Die Aufnahme entstand in West Virginia.

Nicht minder schön, weil derselbe Fluss.

Der New River in West Virginia.

Eine weisse Düne.

Bild: shutterstock

Welch passender Name: White Sands National Park in New Mexico.

Einen Sonnenuntergang haben wir alle schon mal gesehen. Aber wie viele von uns in der Antarktis?

Es ist nicht genauer bekannt, wo in der Antarktis.

Das Auge Saurons. Feeling old yet?

Steht natürlich nicht in Mittelerde, sondern auf der Isle of Skye in Schottland.

Natürlich könnten wir noch unendlich so weitermachen. Aber etwas wollten wir euch lassen, um euch in der Kommentarspalte auszutoben. Los!

(smi)