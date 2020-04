Leben

So findest du bei Netflix heraus, was du damals als Erstes geschaut hast

Wie jedes gute moderne Unternehmen im Digitalzeitalter sammelt auch Netflix fleissig Nutzerdaten. So weit, so bekannt. Eher weniger bekannt ist aber, dass Netflix uns zumindest in einen Bereich dieser gesammelten Daten Einsicht gewährt.

Es ist nämlich möglich, seinen Titelverlauf einzusehen. Damit kann man also herausfinden, wann man was geschaut hat und vor allem: Welches der allererste Titel war, den man sich auf Netflix angeschaut hat. Natürlich setzt das voraus, dass man seinen Account seither nie gewechselt hat.

Rufe deine Kontoeinstellungen auf. (Am besten auf dem Desktop).

Bild: watson/netflix

Scrolle ganz nach unten zu «Mein Profil».

Bild: watson/netflix

Ganz rechts hat es den Menüpunkt «Titelverlauf». Ja, du ahnst es schon: Klicke da drauf. Bild: watson/netflix

Scrolle im Titelverlauf ganz nach unten. Klicke NICHT auf «Mehr anzeigen».

Bild: watson/netflix

Klicke stattdessen ganz rechts auf «Alle herunterladen». So kriegst du deine Watchlist als praktische CSV-Datei. Bild: watson/netflix

Diese musst du dann nur noch öffnen und nach ganz unten scrollen. Tada!

Bild: watson/netflix

Natürlich möchten wir nun von euch wissen, welches der allererste Titel war, den ihr euch auf Netflix angeschaut habt. Und vor allem: weshalb?

Die Kommentarspalte steht euch offen. Einige Leute aus unserer Redaktion legen schon einmal vor:

Martin Lüscher:

Begründung: «Wieso? Es ist ‹Der Tatortreiniger›. Punkt.»

«Mein erstes Mal mit Netflix war am 23. Oktober 2016. Ich wählte ‹Black Mirror›, 3. Staffel, Folge 2 mit dem Titel ‹Playtest›. Oder ‹Erlebnishunger›. Wieso ich das tat? Ich glaube, der Titel ist selbsterklärend, oder? Nicht die beste, aber doch eine gute Folge.»

«Ich musste mir das angucken, weil Pascal Scherrer mich dazu verdonnert hat, darüber eine Rezension zu schreiben. Hat mir übrigens sehr gefallen, und ich hab mir danach die ganze ‹Black Mirror›-Sause zu Gemüte geführt. Und andere Netflix-Sachen wie ‹Stranger Things› und so.»

«Weil Netflix ideal ist, um diese Kultserie endlich mal schauen zu können. Es hat sich übrigens gelohnt, sofern man über die allerletzte, imho enttäuschende Folge hinwegsieht.»

«Bevor ich irgendetwas anderes gesehen habe auf Netflix, habe ich die ganzen fünf Staffeln durchgesuchtet. Am 11.12.2014 war ich fertig.»

«Ich war eigentlich überzeugt, dass ich wegen ‹House of Cards› bei Netflix eingestiegen bin. Doch es waren die beiden ersten Staffeln von ‹Orange is the New Black›, die im Herbst 2014 aufgeschaltet wurden.



Frauen im Gefängnis waren offenbar ein guter Grund, ein Abo zu lösen. Was nichts daran geändert hat, dass ich nach der dritten Staffel ausgestiegen bin. Ich konnte der Serie nichts mehr abgewinnen.»

«Ich begann mit ein paar Folgen ‹The Mentalist›, hab dann aber schnell zu ‹Orange is the New Black› gewechselt und die kompletten ersten drei Staffeln durchgeschaut. Erst danach fand ich den richtig guten Stoff: ‹Peaky Blinders›.»

Daniel Schurters erster Titel war ein Film:

Begründung: «Für Kenner des Films sage ich nur: TIA.



Ein absolut geniales, bildgewaltiges Werk, mit Leonardo DiCaprio als Diamantenschmuggler im Bürgerkriegs-versehrten Sierra Leone.



Leider zeigt mein erster Netflix-Streifen auch das Ärgerlichste am bezahlten Streaming: ‹Blood Diamond› ist derzeit nicht bei Netflix verfügbar.



PS: Da lobe ich mir meine private, absolut legal ‹organisierte› Filmsammlung.»

«Ich weiss es noch und es ist zu peinlich, um es zu nennen. Haha.»

So, und nun seid ihr an der Reihe. Welchen Titel habt ihr als erstes geschaut? Am besten noch mit Datum.

