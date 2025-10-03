Mit Cillian Murphy: Erfolgsserie «Peaky Blinders» wird fortgesetzt

Die Serie über eine Strassengang in Birmingham nach dem Ersten Weltkrieg endete 2022. Jetzt wurde eine Fortsetzung angekündigt – mit Cillian Murphy als Produzent.

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass «Peaky Blinders» Premiere feierte. Bis 2022 lief die Serie in sechs Staffeln – nun soll sie zwei weitere erhalten. «Die Shelbys sind wieder im Geschäft. Eine neue Ära, eine neue Generation, eine neue Geschichte. Mit der Shelby-Familie mitten im blutgetränkten Herzen», kündigten die Produzenten in Social-Media-Posts an.

Nach Mitteilung von BBC und Netflix ist die Story in Birmingham im Jahr 1953 angesiedelt. «Peaky Blinders»-Schöpfer und Autor Steven Knight zufolge stehen die Machenschaften der Shelby-Familie beim Wiederaufbau von Birmingham nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg im Fokus. «Es wird eine höllische Fahrt», fügte der Brite hinzu.

Knight ist als Autor und gemeinsam mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy als ausführender Produzent an Bord. Über die Besetzung der Rollen wurde zunächst nichts bekannt. In der Original-Serie spielte Murphy die Hauptrolle des Gangsters und Bandenanführers Tommy Shelby mit typischer Schiebermütze, einem Markenzeichen der Strassengang.

Knight ist auch der Autor eines Spielfilms über die Peaky Blinders, der Ende 2024 abgedreht wurde, mit Murphy in der Hauptrolle. Ein Starttermin für den Film mit dem Titel «The Immortal Man», unter der Regie von Tom Harper, ist bisher nicht bekannt. Neben Murphy spielen unter anderem Barry Keoghan, Rebecca Ferguson und Tim Roth mit.