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Fliegende Reifen aus Pakistan begeistern das Internet

Eine waghalsige Freizeitbeschäftigung aus Pakistan, ist zu einem viraler Trend geworden: (Ausschliesslich) Männer lassen alte Reifen mit Motoren rotieren – und katapultieren sie dann spektakulär in die Luft.

Michael Kern Folge mir

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Es beginnt mit einem ohrenbetäubenden Dröhnen. Ein Dieselmotor heult auf, ein massiver Reifen setzt sich in Bewegung – erst langsam, dann immer schneller, bis er nur noch als verschwommener Kreis erkennbar ist. Und dann passiert es: Der Reifen löst sich, schiesst nach vorne, trifft auf eine improvisierte Rampe – und fliegt hoch durch die Luft.

Willkommen beim wohl verrücktesten Internet-Trend des Jahres.

Vom Kinderspiel zur Highspeed-Version

Die Idee ist eigentlich simpel – und dürfte vielen bekannt vorkommen: Früher wurden Reifen mit einem Stock über den Boden gerollt. In ländlichen Regionen Pakistans hat man dieses Prinzip offenbar weitergedacht. Warum nicht das Ganze auf die nächste Stufe bringen?

Also ersetzt man den Stock durch einen Motor. Mit dessen Kraft wird der Reifen auf extreme Geschwindigkeit gebracht – eine Art seitlich rotierender Kreisel, der nur darauf wartet, losgelassen zu werden.

Das Ergebnis: ein wuchtiger Gummiring, der wie ein Geschoss über den Boden rast und anschliessend durch die Luft schiesst.

Warum wir nicht wegschauen können

Die Videos davon gehen derzeit weltweit viral – und das hat einen einfachen Grund: Spannung. Zuerst baut sich der Druck langsam auf, während der Reifen immer schneller rotiert. Im Hintergrund sieht man Leitern, Fässer oder Ziegelöfen. Man ahnt: Gleich passiert etwas.

Und dann – zack. Der Moment der Entladung. Der Reifen hebt ab, fliegt über Hindernisse hinweg, manchmal sogar über ganze Anlagen.

Ein perfekter Dopamin-Kick in Videoform.

Improvisation trifft Wahnsinn

Besonders beliebt ist die «Pro-Version»: Dabei dient eine Leiter als Rampe, um den Reifen möglichst hoch zu katapultieren – oft über grosse Ziegelöfen hinweg. Ob dabei auch mal etwas kaputtgeht, bleibt offen. Das Ziel ist klar: höher, schneller, weiter.

Die Mischung aus Improvisation, Ingenieurskunst und einer Portion Wahnsinn macht den Reiz aus. Und sie zeigt: Unterhaltung braucht nicht viel – manchmal reicht ein Motor, ein Reifen und eine ziemlich furchtlose Idee.

Vom Dorf ins Internet – und ins Game

Der Trend hat längst die Grenzen Pakistans überschritten. Millionen klicken die Clips, teilen sie weiter – und wer keinen Dieselmotor zur Hand hat, kann mittlerweile sogar digital mitmachen: In der Gaming-Plattform Roblox gibt es bereits eine virtuelle Version des Spiels.

Die einzige Frage, die bleibt: Würdest du danebenstehen, wenn ein Reifen mit Vollgas an dir vorbeischiesst?