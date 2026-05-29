Video: watson

Hier taucht ein Feuerwehrmann in die Fluten, um ein Rehkitz zu retten

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Im US-Bundesstaat Indiana kam es in den vergangenen Tagen zu heftigen Regenfällen, was unter anderem zu Flutwellen führte. Von einer solchen Welle wurde ein Rehkitz mitgerissen.

Die örtliche Feuerwehr stürzte sich in das Wasser, um das kleine Reh zu retten und an Land zu holen. Schau dir die Rettungsaktion im Video an:

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Das Rehkitz konnte von der Feuerwehr gesund gerettet werden und wurde danach an eine Tierschutzorganisation übergeben.

Der Feuerwehrhauptmann mit dem geretteten Rehkitz. Bild: Madison Township Fire Department

Die Feuerwehr sei nur per Zufall vor Ort gewesen, erklärte sie später. Dass sie das Reh entdeckten, sei reines Glück und Zufall gewesen. Eigentlich seien sie gerufen worden, da ein Auto in den Wasserfluten feststeckte. Auch dieses konnten sie aus dem Wasser ziehen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. (nib)