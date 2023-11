Mit Taylor Swift lerne er «jeden Tag dazu»: Travis Kelce in einem Interview mit dem «Wall Street Journal». Bild: keystone

«F-ing mind-blowing» – Travis Kelce spricht über die Beziehung zu Taylor Swift

Mittlerweile kennen ihn auch Millionen von Menschen, die mit Football nichts am Hut haben: Travis Kelce, der neue Freund von Über-Star Taylor Swift. Nun gab er ein Interview, indem er Details über die Beziehung verrät.

In einem ausführlichen Interview mit dem «Wall Street Journal» spricht der Spieler der Kansas City Chiefs über sein erstes Treffen mit Taylor Swift sowie den grossen Rummel, den die 33-Jährige umgibt. Bereits zuvor verriet Kelce in seinem Podcast mit seinem Bruder Jason, dass er Swift nicht hatte treffen können, als er im Juli ihr Eras-Tour-Konzert im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, besuchte.

Im Anschluss an das Konzert habe jemand aus dem Umfeld von Swift den Kontakt hergestellt, sagt er dem Magazin des «Wall Street Journal». «Ich hatte jemanden, der Amor spielte», so Kelce.

Der Footballer verrät auch, dass Mitglieder von Swifts Familie die Sängerin auf ihn aufmerksam gemacht haben könnten. «Sie wird mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich das sage, aber ... als sie nach Arrowhead kam, gaben sie ihr den grossen Umkleideraum als Umkleidekabine, und ihre kleinen Cousins machten Fotos ... vor meinem Spind.» Im Arrowhead Stadium, wo Kelce mit den Kansas City Chiefs spielt, fand damals das Konzert der 33-Jährigen statt.

Die Beziehung des zweifachen Super-Bowl-Champions mit dem Über-Popstar Swift beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen. Ein netter Effekt für die NFL: Das Tamtam um die Liebschaft hat das Interesse vieler Menschen an American Football in die Höhe schiessen lassen.

Als sie sich dann später in New York zu einem Date trafen, hätten sie bereits miteinander gesprochen, sodass sich seine Nervosität in Grenzen hielt. «Deswegen wusste ich, dass wir ein schönes Abendessen und Gespräch haben würden», so Travis Kelce. Vielmehr schien es sein Umfeld gewesen zu sein, das ihm zur Vorsicht riet: «Jeder um mich herum hat mir gesagt: ‹Versaue das nicht!›» Er habe darauf jeweils geantwortet: «Yeah – ich habe es verstanden».

«In ihrer Nähe zu sein und zu sehen, wie klug Taylor ist, ist einfach umwerfend. Ich lerne jeden Tag dazu.»

Während dieser ersten aufregenden Tage, in denen Nachrichten und Social-Media-Posts von der anfeuernden Swift aus dem Publikum wie wild geteilt wurden, war Kelce gegenüber den Medien bewusst zurückhaltend. «Das war das Wichtigste für mich: sicherzustellen, dass ich nichts sage, was Taylor von mir wegstossen könnte.»

Wie geht er selbst nun mit dem Rummel um die Beziehung um? «Natürlich bin ich noch nie mit jemandem mit einer solchen Aura ausgegangen», sagt Kelce im Interview. Das sei für ihn eine neue Erfahrung, er «renne aber nicht davon». Für seine Freundin zeigt der Football-Spieler dabei grosse Bewunderung: «Jeden Tag stehen Paparazzi vor ihrem Haus, vor jedem Restaurant, in das sie geht, nach jedem Flug, den sie verlässt – und sie lebt einfach, geniesst das Leben. Wenn sie sich so verhält, sollte ich besser nicht derjenige sein, der sich seltsam verhält», sagt der 34-Jährige.

Er habe viele gemeinsame Werte mit Swift. So sagt sein Bruder gegenüber dem WSJ, Travis habe sich immer schon mit Leuten umgeben, die lustig sind und die Freude am Leben haben. Jeder wisse, dass er ein Familienmensch sei, sagt Kelce selber. «Ihr (Taylors) Team ist ihre Familie. Ihre Familie kümmert sich um vieles, was die Tour, das Marketing und das Drumherum angeht. Ich glaube, sie hat auch viele dieser Werte. Das ist genau mein Ding».

Sowieso kommt er aus dem Schwärmen für den Popstar nicht heraus. Es sei ein Wunder, sagt Kelce, wie Swift das Leben in Poesie verwandeln kann. «Ich war noch nie ein Mann der Worte. In ihrer Nähe zu sein und zu sehen, wie klug Taylor ist, ist einfach umwerfend.» (Im Original: «f-ing mindblowin!)» Und er fügt hinzu: «Ich lerne jeden Tag dazu.» (lak)