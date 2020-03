Leben

Katy Perry hat einen Babybauch – rate Mal, wer das «verbrochen» hat

US-Sängerin Katy Perry ist schwanger. Am Ende ihres neuen Musikclips steht die 35-jährige plötzlich mit einem üppigen Babybauch da. Das nennt man wohl eine perfekte Inszenierung.

Schon länger wurde darüber spekuliert, jetzt teilte Katy Perry die Nachricht mit der ganzen Welt. Die Musikerin und ihr Verlobter, Schauspieler Orlando Bloom, werden erstmals gemeinsam Eltern. Die Nachricht verkündete Perry mit der Weltpremiere zum Video ihres neuen Songs «Never Worn White».

Im Video erscheint die Sängerin nämlich ganz am Ende mit einem schon recht gross gewachsenen Babybauch. Den hüllte sie in eine edle weisse Robe. In einem Live-Chat auf Instagram verriet sie ihren Fans anschliessend, es sei für sie ein riesiges Geheimnis gewesen und sie hätte noch nie in ihrem Leben eine Sache so lange für sich behalten müssen. Sie sei sehr aufgeregt und glücklich.

Ausserdem postete Perry einen Ausschnitt des Videos und deute dazu an, dass es ein zuckersüsser Sommer für sie werden wird, was darauf schliessen lässt, dass das Baby wohl im Sommer zur Welt kommt.

Viele Fans kommentierten den Instagram-Eintrag bereits und gratulierten der 35-Jährigen. Sie schrieben: "Wow, ich bin so unglaublich überrascht", «Herzlichen Glückwunsch zum Baby», oder: «Du wirst so eine tolle Mutter werden».

Katy Perry und Orlando Bloom verlobten sich am 14. Februar 2019. Die beiden sind seit 2016 zusammen, trennten sich seitdem aber auch schon und wurden dann wieder ein Paar. Der 43-jährige Hollywoodstar war zuvor mit Model Miranda Kerr zusammen, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Für Katy Perry ist es das erste Baby. Der werdende Vater äusserte sich bisher noch nicht zur Schwangerschaft seiner Verlobten. (JaH, t-online.de)

