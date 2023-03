People-News

Naddel galt als vermisst – jetzt meldet sie sich selbst zu Wort

Nach einem Jahr Funkstille tauchten beunruhigende Nachrichten um Nadja Abd el Farrag auf. Sie sei verschwunden, ihre Freunde in Sorge. Nun klärt der TV-Star auf.

Als Frau an der Seite von Dieter Bohlen wurde sie in den Neunzigerjahren berühmt. Nadja Abd el Farrag bekam eine eigene TV-Show, posierte für den «Playboy» und trat als Musikerin am Ballermann auf. Doch nach mehreren beruflichen und privaten Rückschlägen wurde es in den letzten Jahren immer ruhiger um die 58-Jährige. Hatte sie ihre Follower zunächst noch via Social Media auf dem Laufenden gehalten, herrschte seit März 2022 auf allen Kanälen Funkstille.

Nadja Abd el Farrag: Der TV-Star hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bild: imago stock&people

Dann plötzlich ein Lebenszeichen: Naddel postete nach einem Jahr ein Foto von sich an der Seite eines jungen Mannes. Kurz darauf meldete sich der Unbekannte selbst auf ihrem Profil zu Wort und teilte beunruhigende Nachrichten. Er sei ein Freund von Nadja Abd el Farrag, betreue deren Account, denn sie sei verschwunden. «Seit vier Monaten kein Lebenszeichen von dir. Wir vermissen dich [...] Wir wollen, dass du dich meldest, liebe Nadja», appellierte er an die 58-Jährige – und versetzte ihre Fans in grosse Sorge.

Dieses Foto erschien nach einem Jahr Funkstille auf Naddels Instagram-Account. Bild: Instagram/nadjabadelfarrag

Wurde Naddels Social-Media-Identität geklaut?

Rund eine Woche später meldet sich Naddel nun erstmals selbst zu Wort. In einem Telefonat mit RTL stellt sie klar: «Das, was überall geschrieben wird auf Instagram: Glaubt nichts!» Die aktuelle Berichterstattung mache sie «fix und fertig». Sie sei nicht vermisst, sondern ganz bewusst abgetaucht. Sie fühle sich verfolgt und bedroht – von dem angeblich so besorgten Freund, der den Instagram-Aufruf startete.

Der Mann namens Daniel soll ihre Social-Media-Identität geklaut haben und in Besitz von persönlichen Unterlagen sein, darunter Bankdaten, erklärt ihre ehemalige Managerin Marion Ellendorff RTL. Nadja Abd el Farrag wolle nun zivilrechtlich gegen den Identitätsdiebstahl vorgehen. Und sich auch weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten, denn damit gehe es ihr besser. (t-online/jdo)