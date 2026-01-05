People-News

James Bond: Nachfolger von Daniel Craig soll feststehen

Wer füllt das 007-Vakuum? Noch immer klafft eine Lücke nach dem Abgang von Daniel Craig als James Bond. Jetzt gilt Callum Turner als möglicher Nachfolger.

Steven Sowa / t-online

Seit dem Abgang von Daniel Craig als James Bond ist die Zukunft der Kultfigur ungewiss. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass mit Callum Turner ein neuer Hauptdarsteller feststehen könnte. Der Brite, der zuletzt durch die Miniserie «Masters of the Air» und das Sportdrama «Die Jungs im Boot» auf sich aufmerksam machte, soll laut einem Bericht der «Mail on Sunday» in seinem Umfeld bereits offen von der Besetzung sprechen.

Callum Turner: Der Schauspieler ist mit Sängerin Dua Lipa zusammen. Bild: keystone

Demnach habe Turner Freunden erzählt, dass er die Rolle sicher habe. Ein namentlich nicht genannter Insider wird zitiert mit den Worten: «Er posaunt es überall herum. Callum ist der neue Bond, es ist bestätigt. Jeder in seinem Umfeld spricht darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt.»

«Er hat das Aussehen und die Eleganz»

Sollte sich die Besetzung bestätigen, könnte Amazon gleich doppelt profitieren. Denn Turners Verlobte, Popstar Dua Lipa, hat offenbar Interesse an einem musikalischen Beitrag zum neuen Film. «Dua ist überglücklich», so die Quelle. «Sie hat gesagt, sie würde sehr gerne das Bond-Theme singen.»

Eine Entscheidung über den neuen 007 ist offiziell noch nicht verkündet worden. Doch mit Turner liegt laut Buchmachern derzeit der klare Favorit vorn – vor Aaron Taylor-Johnson, James Norton und Idris Elba. Die neuen Chefverantwortlichen bei Amazon sollen von Turner überzeugt sein. «Wenn es Callum wird, wäre das eine populäre Wahl. Er hat das Aussehen und die Eleganz für Bond und hat bewiesen, dass er schauspielern kann», zitiert die Zeitung «aus Produktionskreisen».

Die Sängerin Dua Lipa und Callum Turner. Bild: keystone

Die Erwartungen an den 26. Film der Reihe sind hoch. Vier Jahre nach «Keine Zeit zu sterben» hoffen Fans auf einen modernen Neustart der Agentenreihe. Der neue Film, bislang nur unter dem Arbeitstitel «Bond 26» bekannt, wird vom «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight geschrieben. «Dune»-Regisseur Denis Villeneuve ist ebenfalls involviert. Die Dreharbeiten könnten noch 2026 beginnen, ein Kinostart im Jahr 2027 gilt als wahrscheinlich.

Amazon hatte sich die Rechte am Franchise im Februar des Vorjahres für rund eine Milliarde Dollar gesichert. Seither steht das Projekt unter direkter Beobachtung des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Ein Unternehmenssprecher wird mit den Worten zitiert: «Jeff ist eng in alle Aspekte der Weiterentwicklung eingebunden. Er weiss, welche emotionale Bedeutung Bond für viele Menschen hat. Der neue Darsteller muss perfekt passen. Das Drehbuch muss sensationell sein – mit spektakulären Action-Szenen und ikonischen Bond-Girls. Gleichzeitig muss es für eine neue Generation spannend und frisch wirken.»

Der 35-jährige Turner stammt aus einem Londoner Arbeiterviertel und startete seine Karriere als Model, bevor er mit der «Phantastische Tierwesen»-Filmreihe seinen internationalen Durchbruch schaffte. Seit Anfang 2024 ist er mit Dua Lipa liiert, das Paar verlobte sich im Sommer desselben Jahres.