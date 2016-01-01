Liebt ihr diese Agentur-Symbolbilder auch so sehr wie wir? Grossartige Kreationen sind das! Hier eins zum Suchbegriff «hangover». Bild: Shutterstock

10 klassische Cocktails gegen den unweigerlichen Neujahrs-Kater

Komm, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Reue. Okay, das war einer über den Durst gestern. Oder: Einige über den Durst. Egal. Kann passieren. Was du nun brauchst, ist ein «Pick-Me-Up», einen traditionellen Kater-Drink, um dir wieder auf die Beine zu helfen! Zum Glück ist Onkel watson zur Stelle mit ein paar klassischen Cocktail-Rezepten!

DISCLAIMER: Ja. Jaaa-aaa. Ist ja gut! Ja, auch wir wissen Bescheid: Das einzig wirklich garantierte Rezept gegen einen deftigen Kater lautet, «Zeit und Schlaf». Irgendwann ist auch der übelste Kater mal vorbei, ob man nun Alka-Seltzer, Alko-hol oder Alka-garnix schlürft.

Ob die hier aufgelisteten traditionellen Morgen-Danach-Cocktails wirklich​ Kopfweh und Magenverstimmung lindern, ist – zumindest chemisch gesehen – umstritten. Unumstritten jedoch ist ihr Platz in der altehrwürdigen Kulturgeschichte des gepflegten Trinkens. Prosit Neujahr, allerseits!

Bloody Mary

Bild: Shutterstock

Der Kater-Klassiker schlechthin!

5 cl Wodka

15 cl Tomatensaft

1 cl frisch gepresster Zitronensaft

1 Schuss Worcestershiresauce

1 Schuss Tabasco

Selleriesalz

frisch gemahlener Pfeffer

1 Staude Stangensellerie (zum Rühren) Wodka, Zitronensaft, Worcestershiresauce, Tabasco, Selleriesalz, Pfeffer und Tomatensaft in einen mit Eiswürfel gefüllten Cocktail-Shaker geben und alles verrühren. Den Inhalt des Rührglases durch das Barsieb in das Longdrinkglas giessen. Mit einer Selleriestange garnieren.

Classic Pick-Me-Up

Aus Frankreich (so vermutet man), wo sie ab und an auch einen Kater haben.

4 cl Brandy

1 cl Zitronensaft

1 Schuss Angostura Bitters

1 Schuss Grenadine

2 Schuss Zuckersirup

1 Eiweiss Im Cocktail-Rührglas mit Eiswürfeln kräftig schütteln, absieben.

Champagne Pick-Me-Up

Hier noch die Champagner-Variante, falls noch etwas Sprudel vom Vorabend herumsteht.

4 cl Cognac

2 cl Orangensaft

1 cl Zitronensaft

1 Schuss Grenadine

Champagner zum auffüllen Alles ausser den Champagner in einem Cocktail-Shaker mit Eiswürfel gut schütteln, in ein Champagner-Flute absieben und mit dem Schaumwein auffüllen.

Corpse Reviver #1

4 cl Cognac

2 cl Calvados

2 cl süsser Vermouth Ein Mixglas mit Eiswürfeln füllen. Alle Zutaten zugeben. Umrühren und in ein gekühltes Cocktailglas absieben.

Nomen est omen! Es gibt übrigens noch weitere Versionen dieses Cocktails: Corpse Reviver #2, den Kentucky Corpse Reviver, sowie den Savoy Corpse Reviver (alle Rezepte hier).

Prairie Oyster

Nicht jedermanns Sache. Aber man ist schliesslich auch nicht jedermann.

1 Ei

1 Schuss Worcestershire-Sauce

1 Schuss Tabasco

Salz und Pfeffer

Olivenöl Die Innenseite eines Cocktailglases mit etwas Olivenöl ‹ausspülen›. Danach das rohe Ei in das Glas geben, ohne dass das Eigelb zerbricht (man kann auch nur das Eigelb in das Glas geben). Worcestershire-Sauce, Tabasco, etwas Salz und Pfeffer dazugeben. Die Augen schliessen, den Glasinhalt langsam, aber in einem einzigen Zug trinken, dabei an den Spass denken, den man gestern Nacht hatte.

Amber Moon

Bild: watson

Ca. 9 cl Wodka, eisgekühlt

1 Ei

Tabasco Man fülle ein Longdrink-Glas bis zur Hälfte mit Wodka. Das rohe Ei hineingeben. Mit einem Rührlöffel und einem Fläschchen Tabasco servieren. Langsam trinken!

Black Velvet

James Bond trinkt das auch. Kater mit Stil, demnach.

18 cl Guinness oder anderes Stout-Bier

18 cl Champagner Glas zur Hälfte mit Bier füllen und mit Champagner vorsichtig aufgiessen.

Fernet and Coke

5 cl Fernet-Branca

ca. 10 cl Coca-Cola​ Ein Longdrink-Glas mit Eiswürfel füllen und den Fernet darüber giessen. Etwas Coca-Cola dazugeben, vorsichtig rühren und einen Schluck probieren. Nochmals etwas Coca-Cola dazugeben, vorsichtig rühren und einen Schluck probieren. Und nochmals: Langsam trinken!

Michelada

Eine Art mexikanischer Bloody Mary – aber mit Bier statt Wodka.



Chilipulver

6 cl

1 Flasche mexikanisches Bier

3 cl Limettensaft

1 Schuss Worcestershire-Sauce

1 paar Schuss Tabasco

Aromat SalzChilipulver6 cl Clamato Juice (oder Tomatensaft)1 Flasche mexikanisches Bier3 cl Limettensaft1 Schuss Worcestershire-Sauce1 paar Schuss TabascoAromat Salz und Chilipulver auf einem kleinen Teller vermischen. Den Rand eines Longdrink-Glases mit einem Limettenstück benetzen und auf den Chili-Salz stellen. Glas mit Eiswürfel füllen. Clamato, Worcestershire-Sauce, Tabasco, Limettensaft und etwas Aromat in das Glas geben, mit Bier auffüllen.

Electric Current Fizz

Bereits 1895 wurde dieser Cocktail in der Ur-Drinks-Bibel «Modern American Drinks» von George J. Kappeler erwähnt.

Saft einer halben Zitrone

2 TL Puderzucker

1 Ei

5 cl Dry Gin

Soda-Wasser

Salz, Pfeffer

Weissweinessig​ Das Ei trennen: Das Eigelb in ein Shotglas geben mit etwas Salz, Pfeffer und Weissweinessig. Das Eiweiss in ein mit Eiswürfel gefüllten Cocktailshaker geben zusammen mit dem Zitronensaft, Zucker und Gin. Stark schütteln und in ein Longdrink-Glas ableeren. Zusammen mit dem Eigelb servieren.

Und wenn ihr euch immer noch saumies fühlt, dann hätten wir noch diesen kleinen Trost:

Happy New Year, allerseits!