wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Alkohol

Hier kommt die Kater-Cocktail-Kur!

hangover kater müde hund bulldogge flaschen trinken alkohol
Liebt ihr diese Agentur-Symbolbilder auch so sehr wie wir? Grossartige Kreationen sind das! Hier eins zum Suchbegriff «hangover».Bild: Shutterstock

10 klassische Cocktails gegen den unweigerlichen Neujahrs-Kater

01.01.2016, 13:3323.12.2025, 07:49
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Komm, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Reue. Okay, das war einer über den Durst gestern. Oder: Einige über den Durst. Egal. Kann passieren. Was du nun brauchst, ist ein «Pick-Me-Up», einen traditionellen Kater-Drink, um dir wieder auf die Beine zu helfen! Zum Glück ist Onkel watson zur Stelle mit ein paar klassischen Cocktail-Rezepten!

DISCLAIMER:
Ja. Jaaa-aaa. Ist ja gut! Ja, auch wir wissen Bescheid: Das einzig wirklich garantierte Rezept gegen einen deftigen Kater lautet, «Zeit und Schlaf». Irgendwann ist auch der übelste Kater mal vorbei, ob man nun Alka-Seltzer, Alko-hol oder Alka-garnix schlürft.
Ob die hier aufgelisteten traditionellen Morgen-Danach-Cocktails wirklich​ Kopfweh und Magenverstimmung lindern, ist – zumindest chemisch gesehen – umstritten. Unumstritten jedoch ist ihr Platz in der altehrwürdigen Kulturgeschichte des gepflegten Trinkens. Prosit Neujahr, allerseits!

Bloody Mary

bloody mary cocktail drink wodka tomatensaft kater hangover
Bild: Shutterstock

Der Kater-Klassiker schlechthin!

5 cl Wodka
15 cl Tomatensaft
1 cl frisch gepresster Zitronensaft
1 Schuss Worcestershiresauce
1 Schuss Tabasco
Selleriesalz
frisch gemahlener Pfeffer
1 Staude Stangensellerie (zum Rühren)
Wodka, Zitronensaft, Worcestershiresauce, Tabasco, Selleriesalz, Pfeffer und Tomatensaft in einen mit Eiswürfel gefüllten Cocktail-Shaker geben und alles verrühren. Den Inhalt des Rührglases durch das Barsieb in das Longdrinkglas giessen. Mit einer Selleriestange garnieren.

Classic Pick-Me-Up

pick me up kater cocktail http://www.esquire.com/food-drink/drinks/recipes/a3669/pick-me-up-drink-recipe/
Bild: esquire

Aus Frankreich (so vermutet man), wo sie ab und an auch einen Kater haben.

4 cl Brandy
1 cl Zitronensaft
1 Schuss Angostura Bitters
1 Schuss Grenadine
2 Schuss Zuckersirup
1 Eiweiss
Im Cocktail-Rührglas mit Eiswürfeln kräftig schütteln, absieben.

Champagne Pick-Me-Up

champagner pick me up cocktail kater http://www.wikihow.com/Make-Pick-Me-Up-Cocktails
Bild: Wikihow

Hier noch die Champagner-Variante, falls noch etwas Sprudel vom Vorabend herumsteht.

4 cl Cognac
2 cl Orangensaft
1 cl Zitronensaft
1 Schuss Grenadine
Champagner zum auffüllen
Alles ausser den Champagner in einem Cocktail-Shaker mit Eiswürfel gut schütteln, in ein Champagner-Flute absieben und mit dem Schaumwein auffüllen.

Corpse Reviver #1

http://liquor.com/recipes/corpse-reviver-no-1/#gs.TcK2Gfc corpse reviver no 1
Bild: liquor.com
4 cl Cognac
2 cl Calvados
2 cl süsser Vermouth
Ein Mixglas mit Eiswürfeln füllen. Alle Zutaten zugeben. Umrühren und in ein gekühltes Cocktailglas absieben.

Nomen est omen! Es gibt übrigens noch weitere Versionen dieses Cocktails: Corpse Reviver #2, den Kentucky Corpse Reviver, sowie den Savoy Corpse Reviver (alle Rezepte hier).

Prairie Oyster

prairie oyster http://www.msn.com/en-ie/foodanddrink/simply-entertaining/the-world%E2%80%99s-strangest-hangover-cures/ss-AAghdcZ?fullscreen=true#image=2 cocktail
Bild: msn

Nicht jedermanns Sache. Aber man ist schliesslich auch nicht jedermann.

1 Ei
1 Schuss Worcestershire-Sauce
1 Schuss Tabasco
Salz und Pfeffer
Olivenöl
Die Innenseite eines Cocktailglases mit etwas Olivenöl ‹ausspülen›. Danach das rohe Ei in das Glas geben, ohne dass das Eigelb zerbricht (man kann auch nur das Eigelb in das Glas geben). Worcestershire-Sauce, Tabasco, etwas Salz und Pfeffer dazugeben. Die Augen schliessen, den Glasinhalt langsam, aber in einem einzigen Zug trinken, dabei an den Spass denken, den man gestern Nacht hatte.
16 Cocktails, die du diesen Winter unbedingt mal trinken musst
Wer kennt sich mit Drinks aus? Hier haben wir ein Quiz dazu

Amber Moon

Amber Moon cocktail http://www.watson.ch/Popul%C3%A4rkultur/Essen/823172363-16-Cocktails--die-du-diesen-Winter-unbedingt-mal-trinken-musst
Bild: watson
Ca. 9 cl Wodka, eisgekühlt
1 Ei
Tabasco
Man fülle ein Longdrink-Glas bis zur Hälfte mit Wodka. Das rohe Ei hineingeben. Mit einem Rührlöffel und einem Fläschchen Tabasco servieren. Langsam trinken!

Black Velvet

james bond diät black velvet beer cocktail http://punchdrink.com/recipes/black-velvet/
Bild: punchdrink.com

James Bond trinkt das auch. Kater mit Stil, demnach.

18 cl Guinness oder anderes Stout-Bier
18 cl Champagner
Glas zur Hälfte mit Bier füllen und mit Champagner vorsichtig aufgiessen.
Vegan? Glutenfrei? Low-Carb? Vergiss es! Ich empfehle die James-Bond-Diät!
15 Whiskys, die du unbedingt probieren musst (aber nicht alle auf einmal, gell)

Fernet and Coke

fernet and coke https://buenossarahs.files.wordpress.com/2009/01/dscn37171.jpg
Bild: buenossarahs
5 cl Fernet-Branca
ca. 10 cl Coca-Cola​
Ein Longdrink-Glas mit Eiswürfel füllen und den Fernet darüber giessen. Etwas Coca-Cola dazugeben, vorsichtig rühren und einen Schluck probieren. Nochmals etwas Coca-Cola dazugeben, vorsichtig rühren und einen Schluck probieren. Und nochmals: Langsam trinken!

Michelada

michelada hangover kater cocktail http://hungry-again.com/wp-content/uploads/2013/06/Micheladas.jpg
Bild: hungry-again.com

Eine Art mexikanischer Bloody Mary – aber mit Bier statt Wodka.

Salz
Chilipulver
6 cl Clamato Juice (oder Tomatensaft)
1 Flasche mexikanisches Bier
3 cl Limettensaft
1 Schuss Worcestershire-Sauce
1 paar Schuss Tabasco
Aromat
Salz und Chilipulver auf einem kleinen Teller vermischen. Den Rand eines Longdrink-Glases mit einem Limettenstück benetzen und auf den Chili-Salz stellen. Glas mit Eiswürfel füllen. Clamato, Worcestershire-Sauce, Tabasco, Limettensaft und etwas Aromat in das Glas geben, mit Bier auffüllen.

Electric Current Fizz

http://2.bp.blogspot.com/-J9cWV6VlaYw/Tv9mLHa4HZI/AAAAAAAAARw/5fmsUWOr04o/s1600/Silver_fizz.jpg electric current fizz
Bild: first we feast

Bereits 1895 wurde dieser Cocktail in der Ur-Drinks-Bibel «Modern American Drinks» von George J. Kappeler erwähnt.

Saft einer halben Zitrone
2 TL Puderzucker
1 Ei
5 cl Dry Gin
Soda-Wasser
Salz, Pfeffer
Weissweinessig​
Das Ei trennen: Das Eigelb in ein Shotglas geben mit etwas Salz, Pfeffer und Weissweinessig. Das Eiweiss in ein mit Eiswürfel gefüllten Cocktailshaker geben zusammen mit dem Zitronensaft, Zucker und Gin. Stark schütteln und in ein Longdrink-Glas ableeren. Zusammen mit dem Eigelb servieren.
Alkohol

Und wenn ihr euch immer noch saumies fühlt, dann hätten wir noch diesen kleinen Trost:

Diese 15 Tiere haben einen schlimmeren Kater als du

1 / 17
Diese 15 Tiere haben einen schlimmeren Kater als du
«Nein, Schatz, heute nicht.»
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Happy New Year, allerseits!

Baronis Lebenshilfen
Leute, spart euch eure Diät! Und euer Detox erst recht
314
Leute, spart euch eure Diät! Und euer Detox erst recht
von Oliver Baroni
Warum «The Queen's Gambit» die perfekte Serie für das Hier und Jetzt sein könnte
40
Warum «The Queen's Gambit» die perfekte Serie für das Hier und Jetzt sein könnte
von Oliver Baroni
Superfood ist gar nicht so super wie ihr alle tut
49
Superfood ist gar nicht so super wie ihr alle tut
von Oliver Baroni
«Hold my beer ...» – der Pilot, der betrunken in New York City landete. Zwei Mal
11
«Hold my beer ...» – der Pilot, der betrunken in New York City landete. Zwei Mal
von Oliver Baroni
Synchronisation sucks – weshalb die Originalfassung immer besser ist
175
Synchronisation sucks – weshalb die Originalfassung immer besser ist
von Oliver Baroni
7 Rom-Coms für Leute (wie mich), die keine Rom-Coms mögen
43
7 Rom-Coms für Leute (wie mich), die keine Rom-Coms mögen
von Oliver Baroni
Funktioniert dieses Kater-Wundermittel wirklich? Ich hab's für euch mal getestet ...
48
Funktioniert dieses Kater-Wundermittel wirklich? Ich hab's für euch mal getestet ...
von Oliver Baroni
Warum James May der Grösste ist (und du sofort «Our Man in Japan» schauen solltest)
24
Warum James May der Grösste ist (und du sofort «Our Man in Japan» schauen solltest)
von Oliver Baroni
Truck. Yeah.
180
Truck. Yeah.
von Oliver Baroni
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
49
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
von Oliver Baroni
Vinyl-Verkäufe werden 2019 CDs überholen. Weshalb das Good News sind
98
Vinyl-Verkäufe werden 2019 CDs überholen. Weshalb das Good News sind
von Oliver Baroni
9 Frauen aus den Anfängen des Rock'n'Rolls, die die Musikwelt auf den Kopf stellten
32
9 Frauen aus den Anfängen des Rock'n'Rolls, die die Musikwelt auf den Kopf stellten
von Oliver Baroni
Traum oder Albtraum? So ist es, als CH-Rock'n'Roll-Band in den USA auf Tour zu sein
25
Traum oder Albtraum? So ist es, als CH-Rock'n'Roll-Band in den USA auf Tour zu sein
von Oliver Baroni
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
134
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
von Oliver Baroni
Mach' die Party nicht kaputt! Ein Plädoyer für den französischen Abgang
48
Mach' die Party nicht kaputt! Ein Plädoyer für den französischen Abgang
von Oliver Baroni
Wir leben in der Zukunft! Meine Begegnung mit einem Roboter in der englischen Provinz
26
Wir leben in der Zukunft! Meine Begegnung mit einem Roboter in der englischen Provinz
von Oliver Baroni