People-News

Harnaaz Sandhu aus Indien ist «Miss Universe 2021»

Die 21-jährige Harnaaz Sandhu aus Indien ist zur «Miss Universe 2021» gekürt worden. Die Schauspielerin setzte sich in der Nacht zum Montag bei einer Live-Show in der israelischen Küstenstadt Eilat am Roten Meer gegen 79 Mitbewerberinnen aus verschiedenen Ländern durch.

Harnaaz Sandhu liess 79 Mitbewerberinnen hinter sich. Bild: keystone

Die 70. «Miss Universe»-Wahl hatte um 3 Uhr nachts israelischer Ortszeit begonnen, um live in der Primetime des US-Fernsehens ausgestrahlt werden zu können. Wegen der Corona-Pandemie durften bei der Show nur Zuschauer mit einem «Grünen Pass» anwesend sein – wenn sie entweder von einer Corona-Infektion genesen oder in den vergangenen sechs Monaten dagegen geimpft worden waren. Obendrein galt Maskenpflicht.

Die Teilnehmerinnen und Mitarbeiter der Produktion waren nach Veranstalterangaben ebenfalls alle geimpft und mussten alle zwei Tage PCR-Tests machen.

Erst im Mai hatte die damals 26-jährige Andrea Meza aus Chihuahua den Titel der «Miss Universe 2020» im US-Bundesstaat Florida gewonnen. Der Wettbewerb war wegen der Corona-Pandemie aus dem Vorjahr verschoben worden. (sda/dpa)