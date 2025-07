Katie Price fliegt regelmässig in die Türkei, um sich Schönheit-OPs zu unterziehen. Bild: keystone

People-News

Katie Price wird am Flughafen auf Passfoto nicht erkannt – wegen OPs

Ihre Liebe für Schönheit-OPs wurde ihr am Flughafen zum Verhängnis: Das Flughafenpersonal erkennt sie auf ihrem Passfoto nicht.

Mehr «Leben»

Bei Passfotos gibt es strenge Richtlinien, denn ihr Sinn ist die eindeutige Identifizierung einer Person. Bei Reality-Sternchen Katie Price ging dies gründlich in die Hose. Das britische Model wurde am Flughafen aufgrund ihres Passfotos nicht erkannt und deswegen vom Flughafenpersonal aus der Warteschlange genommen.

Von diesem Zwischenfall erzählt Katie Price selbst im Podcast «The Katie Price Show». Das Ganze ist nach ihren Dubai-Ferien passiert, als sie sich am Flughafen in einer Warteschlange befunden hatte. «Sie haben mich immer wieder angestarrt, und ich wurde immer unruhiger und nervöser. Und der Mann sagte: ‹Kommen Sie mit.› Aber ich dachte nur: ‹Kopf hoch, ich weiss, ich habe nichts falsch gemacht›», erzählt Price.

Katie Price nach einer Schönheits-OP. Bild: keystone

Auch wenn es normal ist, dass sich Personen im Laufe der Jahre ein wenig verändern, soll sie ihrem Foto gar nicht mehr ähnlich gesehen haben. Das Model wurde in einen separaten Raum gebracht, in dem ihr gesagt wurde, dass ihr Aussehen nicht mit ihrem Passfoto übereinstimmen würde.

Price erklärte daraufhin dem Mitarbeiter von ihren zahlreichen Beauty-OPs der vergangenen Jahre. «Ich fragte ihn, ob ich meinen Pass und mein Foto ändern solle, weil das ständig passiert. Mein aktuelles Foto ist so alt, dass ich nicht mehr so aussehe», sagt sie im Podcast. Gemäss Price soll sie auch öfter Probleme mit der elektronischen Passkontrolle haben, schreibt «Stylebook».

So wurde Price bekannt

Bekannt wurde Katie Price Ende der 90er als «Page Three Girl» in der britischen Boulevardzeitung «The Sun». Sie erschien danach auch im «Playboy» und wurde Boxenluder der bei der Formel-1. Später machte sie mit diversen Auftritten in Reality-Shows und mit ihrem Privatleben Schlagzeilen.

Katie Price im Jahr 1999. Bild: www.imago-images.de

Hinzu kamen zahlreiche Beauty-OPs in den letzten Jahren. Alleine ihre Brüste liess sie 16-mal operieren und auch Facelifts liess sie mehrere Male vornehmen.