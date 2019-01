Wie dich «The Crown» dazu bringen wird, Margaret Thatcher zu lieben

Bald ist es so weit. Wir werden endlich mit der dritten Staffel «The Crown» beglückt – der Serie über das Leben von Queen Elisabeth II., die fortan nicht mehr von der zauberhaften Claire Foy, sondern von Olivia Colman gespielt wird, die man aus der grandios dramatischen Krimiserie «Broadchurch» (2013–2017) kennen dürfte.

Aber das wisst ihr ja sicher bereits.

Nun gut.

Da die vierte Staffel der Netflix-Serie in den 1970er und 1980er Jahren spielen wird, werden wir wohl oder übel mit der ersten britischen Premierministerin Bekanntschaft machen müssen. Mit Margaret Thatcher. Der Iron Lady.

Den Namen verlieh ihr 1976 ein Kommentator von Radio Moskau, nachdem sie in einer Ansprache der «bolschewistischen Sowjetunion» vorgeworfen hatte, nach nichts Geringerem als der Weltherrschaft zu streben.

Mit dem Eisen, das eigentlich als Beleidigung gedacht war, zierte sich die Premierministerin fortan. Wo auch immer sie hin ging, sie trug es mit Stolz – wie andere Leute ihre Goldkette.

Die konservative Thatcher führte die Briten in den Falklandkrieg, war die Galionsfigur der Wirtschaftsliberalen und die Hassfigur der Gewerkschaften. Denn während sie ein Loblied auf das freie Spiel der Märkte anstimmte und keinerlei Lust hatte, verlustbringende Gruben zu subventionieren, kämpften von 1984 bis 1985 über hunderttausend Bergleute um ihren Arbeitsplatz.

Bittere Armut, Massenschlägereien mit der Polizei, zahlreiche Verletzte und mehrere Tote, das war die Bilanz des Streiks. Und am Ende gewann die Iron Lady.

Ihr harter neoliberaler Kurs hat ihr nicht nur Sympathien eingebracht. Und das, liebe User, ist der Grund, weshalb die halbe Welt nun verwirrt ist.

Denn die Rolle der Margaret Thatcher wird ...

... Gillian Anderson übernehmen!

Und wer liebt sie nicht! Seit sie als Special Agent Dana Scully ihren Partner Fox Mulder (David Duchovny) in «The X-Files» über zehn Jahre lang gesiezt (und heimlich geliebt) hat, wohnt sie in unseren Herzen.

Und nun wird sie die Iron Lady spielen. Und die Welt so:

«This is not ok because it will cause awkward boners for Thatcher.»

Twitter-kommentar