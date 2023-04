People-News

Harry fliegt zur Krönung von Charles III. – Meghan nicht

Mehr «Leben»

Wie die BBC am Mittwoch um 16.09 Uhr meldete, wird Prinz Harry am 6. Mai an der Krönung seines Vaters teilnehmen. Harrys Gattin Meghan dagegen nicht. Harry wird damit einer von 2000 Gästen in der Westminster Abbey sein. Es ist das erste Mal, dass er seiner Familie seit dem Erscheinen seiner Autobiographie «Spare» gegenüberstehen wird.

Im März war er überraschend in London, um an einem Verfahren wegen angeblicher Verletzung des Datenschutzes durch die Medien teilzunehmen, aber es wird vermutet, dass er dabei weder seinen Vater Charles noch seinen Bruder William getroffen hat.

Es war einmal: Harry & Meghan und Charles & Camilla am 19. September 2022 an der Beerdigung der Queen. Bild: keystone

Der 6. Mai ist auch der 4. Geburtstag von Harrys und Meghans Sohn Archie. Die beiden seien vor einem Monat vom Palast wegen einer möglichen Teilnahme an den Krönungsfeierlichkeiten kontaktiert worden, heisst es in der Meldung der BBC. Die Entscheidung, dass Meghan – angeblich wegen Archies Geburtstag – zuhause in Kalifornien bei den Kindern bleibt, sei ein weiteres Zeichen für die Distanz zwischen ihr und der Royal Family, teilt die BBC mit.

Harry wird an der Krönung von Charles III. und Camilla keine grosse Rolle spielen, die sei dem Thronfolger Prinz William vorbehalten, heisst es.

(sme)