Julia Fox hasst Männer – und bekommt dafür Jubel

Darum hasst Julia Fox Männer – und darum wird sie dafür gefeiert

Für «Vanity Fair» hat Julia Fox sich mit einem Lügendetektor verbunden und ein Interview gegeben. Dabei kamen Geheimnisse heraus, die einige Fans schockten.

Das Kult-Magazin «Vanity Fair» hat seit einigen Jahren eine Rubrik auf ihrem YouTube-Channel, in dem sie Stars mit einem Lügendetektor interviewen. Dabei werden den Promis kontroverse Fragen gestellt. Ein Experte überwacht den Lügendetektor und sagt, wann gelogen wird.

Julia Fox hat sich diesem Interview gestellt und mit einigen Antworten überrascht.

Wer ist Julia Fox? Julia Fox schaffte mit ihrem Auftritt im Thriller «Der schwarze Diamant» 2019 den internationalen Durchbruch. Seither arbeitet die frühere Domina als Schauspielerin. Wieder ins Rampenlicht gerückt wurde die 33-Jährige vor allem durch ihre einmonatige Beziehung zu Kanye West im Februar 2022. Seit der Trennung hat die New Yorkerin ein grosse Followerschaft gewonnen und wurde durch ihre ausgefallenen Styles für viele Menschen zur Ikone.

Etwa wurde die 33-Jährige zu ihrer Meinung zu Kim Kardashian gefragt. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass sie die Ex-Frau ihres ehemaligen Freundes nicht mag. Diese Frage beantwortete sie jedoch souverän mit der Aussage: «Ich werde immer wieder von ihr inspiriert.» Der Lügendetektor schlug nicht an, der Experte konnte keine Lüge erkennen.

Weiter öffnete sich Fox zu ihren Diebstählen, die sie früher begangen hat. So soll die Schauspielerin in jungen Jahren oftmals Designermarken in Geschäften geklaut haben.

Fox überrascht mit Aussage

Die wohl überraschendste Aussagen kamen jedoch bei den Fragen rund ums Thema Männer. Fox arbeitete früher als Domina. Im Interview gab sie an, dass manche Männer von ihr wollten, dass sie ihnen in die Hoden kickt. Das sei für sie die beste Bestrafung gewesen, da es für sie «sehr therapeutisch» gewesen sei, gegen das Patriarchat so vorzugehen.

Ebenfalls eine virale Aussage machte Fox bei der Frage «Julia, hasst du Männer?» Sie verneinte das Statement, woraufhin der Lügendetektor ausschlug und dies als Lüge entlarvte. Als Erklärung meinte die Schauspielerin:

«Ich hasse Männern nicht. Ich hasse das Patriarchat. Es gibt viele gute Männer. Ich glaube aber, dass viele Männer vom Patriarchat und der Unterdrückung der Frau profitieren. Ich wünsche mir, dass mehr Männer sich für uns einsetzen.»

Video: watson/tiktok/vanityfair

Die Reaktionen

Diese Aussage ging auf verschiedensten Plattformen viral. Auf TikTok hat der Clip über 1,2 Millionen Aufrufe. Und die Zuschauenden sind begeistert. Viele applaudierten Fox für ihre Ehrlichkeit und Authentizität. «Ihre Ehrlichkeit und Offenheit ist so erfrischend», schrieb etwa ein User, während ein anderer meinte «Julia Fox als Präsidentin 2024.»

Jedoch sammeln sich unter dem Video auch weitaus kontroversere Meinungen. Eine Userin schrieb etwa: «Es ist nichts Falsches daran, Männer zu hassen.» Eine Zweite meinte: «Männer haben keine Ahnung, was wir durchmachen. Im Alltag, aber auch das Trauma, das uns über Generationen hinweg innewohnt. Die Unterdrückung gibt es seit Beginn der Geschichte.»