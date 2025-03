Millie Bobby Brown wurde 2016 mit der Serie «Stranger Things» weltweit berühmt. Bild: keystone

People-News

Millie Bobby Brown nutzte jahrelang falschen Namen – jetzt verrät sie ihren echten

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Leben»

Seit ihren Erfolgen mit der Sci-Fi-Serie «Stranger Things» ist Millie Bobby Brown kaum mehr aus der Schauspielbranche wegzudenken. Mit ihren gerade einmal 21 Jahren hat die gebürtige Spanierin bereits in zahlreichen Produktionen mitgewirkt.



Aktuell befindet sie sich im Rahmen ihres neuesten Films «The Electric State» auf grosser Presse-Tournee. In dem futuristischen Abenteuerfilm spielt sie unter anderem an der Seite von Hollywoodstar Chris Pratt.

Doch so glamourös das Leben im Rampenlicht auch scheinen mag, es bringt auch seine Schattenseiten mit sich – besonders in puncto Privatsphäre. Umso mehr überrascht es, dass der Serienstar ein Detail bisher geheim halten konnte. Millie Bobby Brown nutzte jahrelang einen falschen Namen.

Millie Bobby Brown: Lüge um ihren Namen

Seit ihrem weltweiten Durchbruch ist die Schauspielerin unter dem Namen Millie Bobby Brown bekannt. Wie sich nun herausstellt, soll es sich dabei jedoch nicht um den Namen handeln, der in ihren privaten Dokumenten zu lesen ist. Eine unerwartete Enthüllung, die kurzzeitig sogar ihren Co-Star Chris Pratt aus der Fassung bringt.

Während eines gemeinsamen Interviews mit «BuzzFeed UK» kommt sie auf ihren Namen zu sprechen und verrät mal eben beiläufig: «Mein zweiter Vorname ist Bonnie.» Sichtlich erstaunt hakt der «Guardians of the Galaxy»-Darsteller daraufhin nochmal nach, will wissen, ob ihr Name also tatsächlich Millie Bobby Bonnie Brown sei. Die wiederum entgegnet nur:

«Nein, ich heisse nicht Bobby. Ich heisse Millie Bonnie Brown.»

Offenbar selbst etwas überrascht über ihre Redseligkeit, lässt Millie daraufhin wissen, dies bislang «noch nie jemandem verraten» zu haben.

Schauspielerin änderte Namen «zum Spass»

Womit die Sache um ihren Namen damit aber noch nicht vom Tisch ist – zumindest für Chris Pratt. «Dein zweiter Vorname ist Bonnie? Aber du hast ihn einfach in Bobby geändert, weil ...?», setzt er an. Die anschliessende Antwort seiner Schauspielkollegin ist da nicht weniger überraschend als die News um ihren Namen selbst.

So habe sie ihn lediglich «zum Spass» geändert. Eine Art «Künstlername» eben, wie die beiden daraufhin resümieren. Doch streng genommen ist auch Millie Bonnie Brown nicht ihr vollständiger Name. Seit Mai 2024 trägt die Britin nämlich ausserdem den Nachnamen ihres Ehemanns Jake Bongiovi, was seinen Vater, Rocklegende Jon Bon Jovi, zudem zu ihrem Schwiegervater machte.