People-News

Deutscher Influencer wird auf Youtube beleidigt – und löst dann einen Shitstorm aus

Influencer und Video-Produzent Simon Unge gehört in Deutschland zu den bekanntesten Youtuber. Der 30-Jährige hat auf dem Video-Portal gleich drei Accounts, sein prominentester mit dem Namen «ungespielt» erreicht mehr als drei Millionen Abonnenten.

Am Montag publizierte Unge ein für ihn ganz besonderes Video – das erste mit seiner neuen Freundin Rachel. In diesem beantwortete das Paar Fragen, welche Follower auf Instagram gefragt hatten. Das Video kam am ersten Tag auf über 700'000 Views, dazu 3527 Kommentare.

Unge und Rachel beantworten die Fragen der User: Video: YouTube/ungespielt

Und einer dieser Kommentare schien Unge gar nicht zu passen. So meinte Userin «Carina»:

«Attraktivitätslevel der beiden dezent unterschiedlich 😅 ob die sich ohne ne Million im Hintergrund auch so gefunden hätten...weiss man nicht. Bin gespannt ob Sie weiterhin arbeitet oder jetzt einfach auf der Insel ab chillt und ob sabina da weiter mit arbeitet? Bestimmt unangenehm für Sie...»

Damit kritisierte sie das Paar gleich doppelt – einerseits warf sie Unge indirekt vor, unattraktiv zu sein, während sie Rachel ankreidete, vor allem am Geld des Youtubers interessiert zu sein. Zu allem Übel erwähnte sie auch noch Unges Exfreundin Sabrina, welche nach wie vor gemeinsam mit ihm arbeitet.

Dies liess der 30-Jährige nicht auf sich sitzen. Er setzte auf Youtube mit einem Antwort-Kommentar zum Gegenangriff an und schrieb:

«Das einzige unangenehme hier ist dein respektloser Kommentar. Sabine und ich sind mittlerweile gute Freunde und arbeiten zusammen, ist für alle fein und wenn du mich hässlich findest ist es dein Geschmack, nicht jeder hat zum Glück den selben»

Diese Konversation teilte Unge dann auf Twitter mit seinen Followern und kritisierte die Userin heftig. «Carina schau in den Spiegel dein Charakter macht dich verdammt hässlich», schrieb er über einem Screenshot aus Youtube.

Damit löste der Influencer einen regelrechten Shitstorm aus. Seine Follower stellten sich hinter Unge, schrieben ihm aufmunternde Nachrichten und beschimpften die Userin für ihren Kommentar.

Die zahlreichen unterstützenden Kommentare schienen Unge dann wieder an das Gute im Menschen glauben zu lassen. Der Youtuber tweete zuerst ein grünes Herz, dann noch ein Bild von sich gemeinsam mit seiner Freundin beim Sonnenuntergang in den Bergen.

«Möchte mich mal bei euch für die ganzen netten und süssen Nachrichten seit gestern bedanken», schrieb er. Zudem zeigte er sich optimistisch, dass sich auch die negativ gestimmten Menschen eines Tages verbessern können: «Die werden auch irgendwann raffen, wie man kein Arsch ist.» (dab)