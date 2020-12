Harry und Meghan zeigen Weihnachtskarte mit Sohn Archie

Zürich hat jetzt einen Weihnachtsmarkt – wir haben ihn besucht

Corona mit Glühwein abtöten? So einfach ist das leider nicht. Genauso wenig wie die Umsetzung eines Weihnachtsmarktes in Zeiten der Pandemie. In Zürich auf dem Bauschänzli wagt man es trotzdem – ein Besuch zur Eröffnung.

Im Nu ist auf dem Zürcher Bauschänzli ein neuer Weihnachtsmarkt, ja gleich eine ganze Weihnachtsinsel, aus dem Boden gestampft worden. Gestern feierte der Markt seine Eröffnung.

Trotz Aufwand, Risiko und einiger böser Stimmen, die sich fragen, ob es einen Weihnachtsmarkt während einer Pandemie braucht, sind sich die Organisatoren Sigi Gübeli und Daniel Kolbe einig: «Ja, das braucht es. Es gibt viele Menschen, die sich soziale Kontakte in einem kontrollierten Umfeld wünschen – gerade in der …