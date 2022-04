Eine Hummel namens Mats: 23 lustige Tweets über die Gefühls-Soap des Fussballers

Gebt zu: Ihr wisst es. Also, was mit Mats, Céline, Cathy und Lisa los ist. Wie Tschütteler Mats Hummels Model Céline datetet (es gab ein Schauermahl aus Fleisch und Variationen von der Kartoffel). Nachdem er ihr mit den Worten «Oh Gott ja» geschworen hatte, Single zu sein. Wie Céline dies seine Noch-Ehefrau Cathy wissen liess. Wie cool Cathy reagierte. Wie sich eine Lisa einmischte, die vielleicht mal was mit Mats gehabt hatte oder vielleicht auch nicht, und sich mit Cathy solidarisierte. Und wo man auf Twitter die ganze Geschichte nachlesen kann. Und dass Mats darüber Tränen lachen musste.

Walter White und Jesse Pinkman feiern TV-Comeback: So reagieren die «Breaking Bad»-Fans

Drei Frauen wollen, ach, an seine Brust?! Mats Hummels im totalen Dating-Chaos

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Impfchef Berger laut Bericht entführt: Mutmasslicher Täter in Wallisellen erschossen

Im Ukraine-Krieg nur bedingt krisentauglich: Der Bundesrat verzweifelt an sich selbst

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Bereits 403 Leichen in Butscha gefunden +++ Kiew setzt Verhandlungen mit Moskau fort

«Depp vs. Heard» geht in die nächste Runde – was du zum 50-Millionen-Prozess wissen musst

Das (vorerst) letzte Kapitel im Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard soll endlich abgeschlossen werden: Am Montag, 11. April, beginnt der Prozess zwischen den beiden Schauspielern. Wie kam es dazu und was können wir vom Urteil erwarten?

Johnny Depp, einst Lieblingspirat und Garant für Kassenschlager, verlor mehrere Rollen und ist nur noch in wenig beachteten Filmen zu sehen. Es ist eine der Konsequenzen, die die Schlammschlacht von Depp mit Ex-Frau Amber Heard mit sich zog. Sie gipfelt im Prozess, der am 11. April in Fairfax County, Virginia stattfindet und von dem erwartet wird, dass er mindestens zwei Wochen dauern soll. Depp hat eine Verleumdungsklage gegen Heard angestrengt, es geht um 50 Millionen Dollar.