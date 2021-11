Instagram löscht Madonnas Erotikbilder – die ist stinksauer

(JaH,t-online,spot on news )

Bei ihren knapp 17 Millionen Followers kam das Shooting nicht nur gut an: Einige rieten Madonna, ihre Bilder weniger zu bearbeiten, andere sagten, sie hätte «das» nicht nötig. Ein User schrieb: «Liebes, ich glaube die Engel sind schon vor langer Zeit weggeflogen.»

In den zehn Bildern räkelt sich die Sängerin in hohen Schuhen, Netzstrumpfhose, Tanga und Spitzen-BH auf, neben und unter einem Bett. Einmal beisst sie ins Bettgestell, einmal präsentiert sie ihren Hintern unter dem Bett liegend der Kamera.

Die Fotos seien «ohne Vorwarnung oder Benachrichtigung» entfernt worden, betont Madonna in ihrem neuen Posting. Es sei für sie «immer noch erstaunlich, dass wir in einer Kultur leben, die es erlaubt, jeden Zentimeter des Körpers einer Frau zu zeigen, ausser einer Brustwarze. Als wäre dies der einzige Teil der Anatomie einer Frau, der sexualisiert werden könnte». Die Sängerin sei froh, dass sie es geschafft habe, «meine geistige Gesundheit durch vier Jahrzehnte der Zensur, Sexismus, Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit zu bewahren».

Auch Madonna wollte mit ihrer Bilderreihe wohl gegen die strengen Limitierungen von Instagram vorgehen. Nachdem sie damit allerdings scheiterte, postete die Queen of Pop die Fotos erneut, mit einer kleinen Änderung. Dort wo zuvor ihre Brustwarzen zu sehen waren, prangen nun kleine Herzchen-Symbole.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Es war eigentlich eine Kampfansage: Madonna provozierte am Donnerstag mit einer erotischen Bilderreihe auf Instagram. Auch darauf zu sehen: ihre Brustwarzen. Wer die Diskussionen rund um den Hashtag #FreeNipples verfolgt hat, der wusste was umgehend passieren wird: Das soziale Netzwerk löschte die zehn erotischen Bilder von Madonna umgehend. Die Plattform akzeptiert keine Bilder der weiblichen Brust. Zahlreiche Nutzer hatten bereits dagegen protestiert – vergeblich.

Madonna ist wütend. Die 63-Jährige veröffentlichte am Donnerstag eine Reihe freizügiger Fotos von sich. Der Social-Media-Plattform Instagram war das allerdings zu nackt. Der Beitrag wurde komplett gelöscht. Madonna setzt zum Gegenschlag an.

