Ne-Yo hat vier Freundinnen gleichzeitig – «sei nett oder verschwinde»

Michelle Nuhn / watson.de

In den 2000er Jahren war Ne-Yo ein gefeierter Musikstar. Songs wie «So Sick» oder «Because of You» brachten ihm zahlreiche Auszeichnungen ein – darunter drei Grammy Awards. Obwohl er heute noch immer Musik macht, ist es in den vergangenen Jahren deutlich ruhiger um den Sänger geworden. Statt mit neuen Hits machte er zuletzt vermehrt mit seinem Privatleben von sich reden.



Im Fokus stand dabei vor allem die Liebe: Das Getuschel um seine angeblich polyamore Beziehung wurde immer lauter. Im vergangenen Monat bestätigte er die anhaltenden Gerüchte dann erstmals. Nun präsentiert Ne-Yo der Welt stolz seine vier Partnerinnen.

Ne-Yo überrascht mit Liebes-Update

Nach zwei gescheiterten Ehen, aus denen insgesamt sieben Kinder entstanden, kehrt der Sänger der Monogamie den Rücken. Er selbst äusserte sich zu seinem neuen Beziehungsstatus im Februar während eines Auftritts in der «Rickey Smiley Morning Show» und erklärte: «Es ist eine Familie. [...] Es ist eine Gemeinschaft. Das ist es, worum es geht.»

Dass das Modell in der Öffentlichkeit auch Kritik ernten würde, sah Ne-Yo offenbar kommen. Das zumindest lässt sein neuester Post auf Instagram vermuten, in dem er zum ersten Mal seine vier Freundinnen vorstellt. Zu einem kurzen Video sowie zahlreichen Pärchenfotos schreibt er:

«Sei nett oder verschwinde einfach wieder. Wir sind glücklich damit.»

Nach den anhaltenden Spekulationen über sein Liebesleben und die darin involvierten Frauen nimmt der 45-Jährige das Ganze nun also selbst in die Hand.

«Meine Damen und Herren, ich präsentiere meine Pyramide», heisst es unter dem Beitrag, in dem er auch die Namen der vier Frauen enthüllt: Cristina («Pretty Baby»), Arielle («Twin Flame»), Moneii («Phoenix Feather») und Bri («Sexy Lil‚ Somethin‘»).

Ne-Yo verrät Grund für polyamore Beziehung

Über den Wechsel von der Monogamie zur Polyamorie, was einvernehmliche Liebesbeziehungen zwischen mehr als zwei Personen beschreibt, sprach Ne-Yo erst kürzlich während eines Radio-Interviews.

Bei «Real 92.3 Los Angeles» führte er aus, dass sein aktuelles Beziehungsmodell im Zuge seiner Scheidung von Crystal Renay im Jahr 2022 entstanden sei.

In einem damaligen Post, in dem seine Ex-Frau die Trennung von dem Musiker öffentlich machte, hiess es, er sei ihr mehrfach fremdgegangen. «Ich habe beschlossen, dass ich niemanden mehr anlügen werde. Ich habe eine Menge Leute verletzt, weil ich unehrlich war», gab Ne-Yo daher zuletzt zu verstehen.