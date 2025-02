Sami Sheen: Sie ist jetzt ihre eigene Chefin. Bild: instagram/samisheen

Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards wird reich durch OnlyFans

Angeblich drei Millionen US-Dollar soll Sami Sheen, die Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards, schon verdient haben. Und womit? Mit freizügigen Fotos.

Janna Halbroth / t-online

Die Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards geht ihren eigenen Weg. Statt in die Fussstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten, hat sich die 20-Jährige für einen, wie sie selbst sagt, einfacheren Weg entschieden, um Geld zu verdienen.

Seit sie 18 Jahre alt ist, betreibt Sami Sheen nämlich einen Kanal auf der Erotik-Plattform OnlyFans. Dort kann sich jeder, der will, gegen Bezahlung Inhalte der jungen Frau anschauen. Ein Monatsabo von ihr kostet umgerechnet rund 19 Euro im Monat oder aber 194 Euro im Jahr. Auf OnlyFans posiert Sheen leicht bekleidet, einen Einblick dessen, was sie dort von sich preisgibt, veröffentlichte sie nun auch bei Instagram. Dort zeigt sich die Amerikanerin im Bikini am Strand von Malibu.

In einem Interview mit dem US-Blatt «People» verrät Sheen nun, wie sie zur Erotik-Plattform gekommen ist. «Ich wollte unbedingt eine eigene Wohnung haben und ich wusste, dass es schwierig werden würde mit meinem Job im Süssigkeitenladen», erklärt sie. «Also fing ich mit dem nächstbesten an und startete OnlyFans.»

Es habe ihr viele Türen geöffnet, sie habe viele «coole Leute» kennengelernt. Ausserdem sei es für sie sehr angenehm, ihre eigene Chefin zu sein und sich ihre Arbeitszeit selbst einteilen zu können. Es laufe gerade sehr gut für sie. Sheen gibt zu: Diesen Job macht sie nur fürs Geld.

Eigentumswohnung und Luxusauto

Und das soll sich lohnen. Ein Insider, der mit «Daily Mail» sprach, will sogar wissen: «Sie ist bereits Multimillionärin und schwimmt im Geld.» Drei Millionen US-Dollar soll sie in zwei Jahren bereits verdient haben. Beweisen lässt sich diese Summe nicht. Sie habe sich durch ihren Job bereits eine eigene Wohnung und ein Luxusauto leisten können.

Das Profil auf der Online-Plattform ist nicht das Einzige, womit Sheen gerade von sich reden macht. Ab dem 4. März wird sie zusammen mit ihrer Mutter in einer Reality-TV-Show zu sehen sein.

Denise Richards und Charlie Sheen: Die beiden waren von 2002 bis 2006 verheiratet. Bild: AP ARROYO

Sheens Mutter, Denise Richards, wurde vor allem 1998 durch ihre Rolle im Film «Wild Things» an der Seite von Neve Campbell bekannt. Ihr Vater, Charlie Sheen, feierte seinen Durchbruch mit dem Film «Platoon» von 1986. Kultstatus erhielt er durch seine teils autobiografische Verkörperung in der TV-Serie «Two and a Half Men».

Die Hauptrolle des Charlie Harper brachte ihm vier Emmy-Nominierungen und zwei Golden-Globe-Nominierungen ein. Ausserdem wurde er durch das Format zeitweise zum bestbezahltesten amerikanischen Fernsehstar. In der achten Staffel kam es zum Rauswurf von Sheen, nachdem er immer wieder durch Drogenmissbrauch aufgefallen war.