Hä, das ist doch ... Ist das etwa ...? Um ein Haar hätten wir diesen Promi nicht erkannt

Dass Celebrities ihre Looks oft ändern, ist nichts Neues. Für ein Fotoshooting hat die besagte Promi-Dame jedoch ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Erkennst du, um wen es sich handelt?

In Hollywood gehört es zum guten Ton, sein Erscheinungsbild regelmässig den neusten Beauty-Trends anzupassen. Dies führt in manchen Fällen jedoch dazu, dass Fans ihre heissgeliebten (oder ebenso heiss verhassten) Promis kaum mehr wiedererkennen – wie sich anhand dieses Beispiels exemplarisch aufzeigen lässt:

Oder erkennst du etwa, wer hier zu sehen ist?

Wer ist auf dem Foto zu sehen? Lady Gaga Jeffree Star Kim Kardashian

Kim Kardashian – is it really you? Der Reality-Star ist auf den Fotos, welche sie gestern auf Instagram hochgeladen hat, kaum wiederzuerkennen. Die Haare sind platinblond, die Augenbrauen gebleached. Ihr ganzes Gesicht wirkt irgendwie anders, als wir es in Erinnerung haben. Ein Blick auf den nächsten Slide ihres Posts zeigt, dass Kim immer noch Kim ist:

Bild: Screenshot Instagram

Sobald man sie von hinten sieht, bleiben keine Zweifel: Es muss Frau Kardashian sein!

Anlass für die Bilder ist ihr Cover-Shooting für die September-Ausgabe des «Interview Magazine», welches unter dem Motto «American Dream» stand.

Im Interview spricht sie darüber, wie wohl sie sich zurzeit in ihrer Haut fühlt und, dass sie gerade an einem «True Crime»-Podcast arbeitet – wann dieser erscheint, verrät sie nicht. Aber bald gibt es sowieso Kardashian-Nachschub, denn am 22. September erscheint die zweite Staffel ihrer Reality-Show «The Kardashians» auf Disney Plus und Hulu.

(anb)