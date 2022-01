People-News

Nur der Götti fehlt: Brooklyn Beckham und Milliardärs-Tochter heiraten bald pompös

Na? Wer ist denn dieser Götti? Elton John natürlich. Er ist zudem Götti von Brooklyn Beckhams Bruder Romeo, von John Lennon und Yoko Onos Sohn Sean Lennon, von Elizabeth Hurleys Sohn Damian Hurley und von sechs weiteren Sprösslingen.

Also, Brooklyn Beckham (22), Model und Fotograf und Sohn der Victoria und des David, ist verliebt. Das ist er nicht zum ersten Mal, bekannt sind bereits vier Exen, nämlich die Schauspielerin Chloë Grace Moretz und drei Models. Aber jetzt ist es ernst: 2019 hat er sein Herz an die amerikanische Schauspielerin Nicola Peltz (27, «Bates Motel», «Transformers») verloren, ist bereits seit Juli 2020 verlobt und ab dem 9. April auch schon verheiratet. Im vergangenen Sommer kauften sie sich ihr erstes gemeinsames Zuhause in Beverly Hills für 10,5 Millionen Dollar.

Dass Brooklyns Eltern (die heuer 25 Jahre Liebe feiern) mit ihren Einkommen aus Mode, Musik, Fussball und allem, was dazu gehört, sehr reich sind, wissen wir. Ihr gemeinsames Vermögen beträgt gut eine halbe Milliarde Dollar.

Eine halbe Milliarde? Nur? Nicolas Vater Nelson Peltz besitzt 1,7 Milliarden Dollar. Und womit hat der ehemals gute Freund und grosszügige Kampagnen-Sponsor von Donald Trump (amüsanterweise unterstützte Brooklyn Beckham damals an der Seite von Chloë Grace Moretz Hillary Clintons Wahlkampf) die verdient?

Nelson Peltz ist ein amerikanischer Self-Made-Milliardär, wie er in der Gebrauchsanweisung für Self-Made-Milliardäre steht. Er brach die Schule ab, wurde Skilehrer, dann Lieferant im Lebensmittelunternehmen seiner Eltern – und verwandelte sich plötzlich in einen überaus erfolgreichen Hedgefonds-Manager in Brooklyn, in jenem Stadtteil also, wo Brooklyn Beckham gezeugt wurde, weshalb er jetzt eben so heisst, wie er heisst. Nelson Peltz hat zehn Kinder von drei Ehefrauen. Und er ist Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär des Fast-Food-Riesen Wendy's.

Und was müssen wir jetzt über die Hochzeit des Jahres wissen? Ganz ehrlich? Nichts. Aber ein paar Fragen haben wir natürlich schon. Hier sind die Antworten:

Nein, Nicolas Hochzeitskleid wird nicht von Victoria Beckham entworfen und sie sagt, dass sie deswegen nicht beleidigt sei (ehrlich?). Nicola flog nach Rom und liess sich von Valentino zwei sündhaft teure Roben anfertigen.

Nicola mit Brooklyn-Vorgänger Anwar Hadid, dem Bruder der Models Bella und Gigi Hadid. Seine letzte bekannte Freundin war Dua Lipa. Bild: imago

Ja, die «Vogue» herself, also die noch immer bedeutendste Modezeitschrift der Welt, will sich die Exklusivrechte an der Hochzeitsberichterstattung kaufen.

Nein, Elton John bleibt der Hochzeit nicht fern, weil er die Braut oder ihre Familie blöd findet, sondern weil er dann wieder auf seiner aus gesundheitlichen Gründen verschobenen Abschiedstournee ist und auf der Bühne steht.

Nein, die Gästeliste ist noch nicht soooo umwerfend, wird es aber sicher noch.

Ah ja, stattfinden wird das Fest, bei dem «Geld keine Rolle spielen soll», wie «Quellen» sagen, was vermutlich aber auch stimmt, auf dem riesigen Peltzschen Anwesen in Palm Beach. Wir können es kaum erwarten. Ehrlich?

(sme)