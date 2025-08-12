ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer +++ NHL-Veteran für Servette

Die neue National-League-Saison beginnt im Oktober, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Aberg zu den ZSC Lions

Die ZSC Lions haben Stürmer Pontus Aberg bis Ende 2025 verpflichtet. Der Schwede soll beim Schweizer Meister vorübergehend Andy Andreoff ersetzen. Der Kanadier wurde seinerseits als Ersatz für den überraschend in die NHL abgewanderten Juho Lammikko verpflichtet, verletzte sich aber vor wenigen Tagen im Training an der Oberschenkelmuskulatur und fällt bis Ende Jahr aus. (abu)

NHL-Veteran für Servette

Der Genève-Servette Hockey Club engagiert den amerikanischen Stürmer Jimmy Vesey. Der 32-jährige Flügel aus Boston unterschrieb in Genf einen Zweijahres-Vertrag, wie der National-League-Verein mitteilte.

Vesey spielte seine gesamte Profikarriere in der NHL, in den letzten neun Saisons lief er für sechs verschiedene Teams auf. In 656 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt erzielte der ehemalige Harvard-Student 103 Tore. (hkl/sda)

Dario Rohrbach wechselt 2026 zum SC Bern

Nach der kommenden Saison verlässt Dario Rohrbach die SCL Tigers und wechselt zum SC Bern. Der letztjährige Topskorer der Langnauer unterschreibt beim SCB einen Vierjahresvertrag. In der letzten Saison sammelte Rohrbach 39 Scorepunkte in 58 Einsätzen.

«Mit seiner Mentalität und seinen Qualitäten wird er unserem Spiel mehr Variantenverleihen und unser Team stärken», freut sich Diego Pieci welcher bei den Bernern seit einigen Wochen Leiter National League ist. Rohrbach gab in der letzten Saison sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft. Zusätzlich gibt der SCB die Verlängerung von Captain Ramon Untersander bekannt, welcher bis zur Saison 2027/28 bleibt. (riz)

Biel verlängert mit Toni Rajala

Toni Rajala, seit 2016 beim EHC Biel, bleibt dem Klub treu. Der 34-jährige Finne verkündet per Video seine Vertragsverlängerung bis 2027 – nachdem dieses lange wie eine Abschiedsbotschaft scheint.

Im Herbst wird Rajala seine zehnte Saison für den EHCB in Angriff nehmen. Der Angreifer hat in den letzten neun Jahren 491 Liga-Spiele für die Seeländer bestritten und dabei 394 Skorerpunkte gesammelt. Fünfmal wurde er nach der regulären Saison zum besten Skorer des Teams ausgezeichnet. 2023, als Biel den Final erreichte, hatte er mit 15 Skorerpunkten in den Playoffs (Liga-Bestwert) massgeblich Anteil am Erfolg.

Damit bindet der EHC Biel einen weiteren Leistungsträger an den Klub. Tags zuvor hatte der Verein bereits die Vertragsverlängerung mit Goalie Harri Säteri (ebenfalls bis 2027) bekannt gegeben. (dab/sda)

Biel verlängert Vertrag mit Trainer Filander vorzeitig

Martin Filander bleibt längerfristig Trainer des EHC Biel. Der Schwede verlängert den Vertrag vorzeitig um ein Jahr. Die neue Vereinbarung hat bis zum Ende der übernächsten Saison Gültigkeit.

Der im August 44-jährig werdende Filander war vor der vergangenen Saison zu den Seeländern gestossen. Mit Platz 11 ging die Meisterschaft für Biel nach der Qualifikationsphase zu Ende. (nih/sda)

SCB holt Biels Jakowenko

Der SC Bern verpflichtet einen ausländischen Verteidiger und verlängert die Verträge von gleich vier Spielern. Vom EHC Biel kommt Alexander Jakowenko. Der 27-jährige Russe spielte die letzten vier Saisons bei den Seeländern und erreichte in jeder Saison immer mindestens 20 Skorerpunkte, nach der letzten Saison wurde sein Vertrag aber nicht mehr verlängert. Nun unterschrieb er einen Einjahresvertrag beim SCB, wie der Klub mitteilt.

Ausserdem bleiben Joël Vermin sowie Romain Loeffel, deren Verträge aufgrund erreichter Leistungsziele automatisch verlängert wurden, ebenso beim SC Bern wie Benjamin Baumgartner und Fabian Ritzmann, die ihre Verträge um jeweils zwei Jahre verlängert haben. (nih)

Hansson muss den EVZ verlassen

Der EV Zug löst den bis 2026 gültigen Vertrag mit Niklas Hansson per sofort auf. Der 30-jährige Schwede gehörte zum Meisterteam von 2021/22.

Der Verteidiger trug in jener Saison mit 49 Skorerpunkten massgeblich zum dritten Titel der Klubgeschichte bei und stand zudem von allen Zugern am längsten auf dem Eis. Werte, an die er in den folgenden Saisons auch aufgrund von Verletzungen nicht mehr herankam. Nun gehen Hansson und der EVZ getrennte Wege. (nih/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Andy Andreoff (Stürmer, 34)

kommt von Sibir Nowosibirsk

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten​

Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

🇦🇹 Vinzenz Rohrer (Stürmer, 20)

wechselt zu den Montreal Canadiens

🇫🇮 Juho Lammikko (Stürmer, 29)

wechselt zu den New Jersey Devils

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Tomas Mitell (Trainer, 44)

Kommt von Färjestad

🇺🇸 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

kommt von Bakersfield (AHL)

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 32)

kommt von Washington Capitals

🇫🇮 Rasmus Kupari (Stürmer, 25)

kommt von den Winnipeg Jets

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 31)

kommt von Servette

🇨🇭Jakob Lee (Stürmer, 26)

kommt von RPI

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 25)

kommt von Biel

🇨🇦 Brendan Perlini (Stürmer, 29)

kommt von Lausanne



Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Matthew Verboon (Stürmer, 25)

wechselt zu Servette

🇫🇮 Aleksi Peltonen (Stürmer, 27)

offen

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 33)

offen

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 37)

offen

🇫🇮 Valtteri Pulli (Verteidiger, 24)

offen

🇸🇰 Adam Huska (Goalie, 28)

offen

🇨🇦 Michael Joly (Stürmer, 30)

offen

🇨🇭 Liekit Reichle (Stürmer, 22)

offen

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 35)

kommt vom EHC Kloten

🇰🇿 Alexander Jakowenko (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

wechselt zum HC Ajoie



EHC Biel

Zugänge ✅

🇸🇪 Marcus Sylvegaard (Stürmer, 26)

kommt von den Växjö Lakers

🇨🇭🇨🇿 Petr Cajka (Stürmer, 24)

kommt von Mlada Boleslav

🇸🇪 Linus Hultström (Verteidiger, 32)

kommt von Linköping

🇫🇮 Oskari Laaksonen (Verteidiger, 25)

kommt von Lulea

Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Luca Cunti (Stürmer, 36)

offen

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭Damien Brunner (Stürmer, 39)

tritt zurück

🇰🇿 Alexander Jakowenko (Verteidiger, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇫🇮 Aleksi Heponiemi (Stürmer, 26)

wechselt zu Jönköping

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

kommt vom HC Fribourg-Gottéron

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

kommt von Ambri-Piotta

🇸🇰 Tomas Tatar (Center, 34)

kommt von den New Jersey Devils

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 28)

kommt von Lausanne HC

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Fredrik Olofsson (Stürmer, 28)

wechselt zu Rögle

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

wechselt zu Rögle

🇸🇪 Niklas Hansson (Verteidiger, 30)

offen

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

kommt vom SC Bern

🇺🇸Michael Kapla (Verteidiger, 30)

kommt von Rögle

🇫🇮Henrik Borgström (Stürmer, 27)

kommt von HV71

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers



HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC

🇸🇪 Rasmus Asplund (Stürmer, 27)

kommt von Färjestad (SWE)



Abgänge ❌

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭 Andres Ambühl (Stürmer, 41)

tritt zurück

🇨🇭 Marc Wieser (Stürmer, 37)

tritt zurück



Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Jason Akeson (Flügel, 34)

kommt vom HC Pustertal

🇨🇦 Taylor Beck (Stürmer, 34)

kommt von Nowosibirsk

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭Matthew Verboon (Stürmer, 25)

wechselt zu Servette

🇫🇮 Jesse Puljujärvi (Stürmer, 27)

kommt von den Charlotte Checkers (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Arnaud Jacquemet (Verteidiger/Stürmer, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Antoine Guignard (Stürmer, 21)

offen

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 28)

offen

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 31)

offen

🇫🇮 Antti Raanta (Goalie, 36)

offen

🇫🇮 Sami Vatanen (Verteidiger, 34)

wechselt zu Jyväskylä

🇨🇭 Mike Völlmin (Verteidigung, 32)

wechselt zu Sierre

🇫🇮 Teemu Hartikainen (Stürmer, 35)

wechselt zu KalPa

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Gauthier Descloux (Goalie, 28)

offen

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

kommt vom ZSC

🇩🇪 Dominik Kahun (Stürmer, 30)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭Connor Hughes (Goalie, 28)

kommt von den Laval Rockets (AHL)

🇸🇪 Erik Brännström (Verteidiger, 25)

kommt von den Rochester Americans (AHL)

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

Kommt von Ambri-Piotta

🇨🇦 Drake Caggiula (Stürmer, 31)

kommt von Bakersfield (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇫🇷🇨🇭 Tim Bozon (Stürmer, 30)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Joël Genazzi (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Lawrence Pilut (Verteidiger, 29)

offen

🇦🇹 Michael Raffl (Stürmer, 36)

wechselt zu Salzburg

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 27)

Wechselt zu Malmö

🇫🇮 Lauri Pajuniemi (Stürmer, 25)

wechselt zu Malmö

🇫🇷 Antoine Keller (Goalie, 20)

wechselt zu Hershey (AHL)

🇺🇸 Gavin Bayreuther (Verteidiger, 31)

offen

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 29)

wechselt zu Zug

🇨🇦 Brendan Perlini (Stürmer, 29)

geht zu Lugano

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern​​

Abgänge ❌

🇮🇹 Davide Fadani (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

wechselt zu Lausanne



SCL Tigers

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt vom ZSC

🇨🇭 Matteo Wagner (Stürmer, 19)

kommt von AIK (Schweden)

🇨🇭 Robin Meyer (Goalie, 24)

kommt vom EHC Visp

🇫🇮 Hannes Björninen (Stürmer, 29)

kommt von Örebrö (Schweden)

🇸🇪 André Petersson (Stürmer, 34)

kommt von HV 71 (Schweden)​

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Berger (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 34)

offen

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 37)

offen

🇸🇰 Michal Kristof (Stürmer, 31)

offen

🇺🇸 Sean Malone (Stürmer, 30)

wechselt zu Örebrö

🇫🇮 Aleksi Saarela (Stürmer, 28)

muss in Finnland ins Militär

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

kommt von Davos



Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Mats Alge (Stürmer, 21)

wechselt zum SC Bern

🇺🇸 Bobby Nardella (Verteidiger, 29)

wechselt zu Novgorod (KHL)

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 27)

wechselt zu Visp

🇸🇪 Emil Djuse (Verteidiger, 31)

wechselt zu Skelleftea



HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

kommt von Genf-Servette

🇫🇮 Niklas Friman (Verteidiger, 31)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇫🇮 Oula Palve (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭 Marco Maurer (Verteidiger, 37)

offen

🇸🇪 Adam Rundqvist (Verteidiger, 35)

offen



EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats (Kanada)

🇨🇭 Simon Meier (Stürmer, 19)

kommt von den Penticton Vees (Kanada)

🇸🇪 Max Lindroth (Verteidiger, 28)

kommt von TPS Turku (FIN)

🇫🇮 Petteri Puhakka (Stürmer, 23)

kommt von Tappara Tampere (FIN)

🇨🇦 Brandon Gignac (Stürmer, 27)

kommt von Laval Rockets

🇫🇮 Robert Leino (Stürmer, 32)

kommt von Örebrö (SWE)

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 34)

wechselt zum SC Bern

🇨🇦 Jayce Hawryluk (Verteidiger, 29)

offen

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 31)

offen

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer, 22)

offen

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 29)

offen

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 27)

offen

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 33)

offen

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 30)

offen

