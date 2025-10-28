freundlich10°
Katy Perry und Justin Trudeau sind ein Paar

justin trudeau und katy perry
Katy Perry und Justin Trudeau: Sie zeigten sich vertraut in Paris.screenshot: x
Katy Perry und Justin Trudeau in Paris: Sie sind offiziell ein Paar

Jetzt sollen alle ihre Liebe sehen: Katy Perry und Justin Trudeau besuchten gemeinsam das «Crazy Horse» in Paris. Dabei wirkte das Paar sehr vertraut.
28.10.2025, 10:1028.10.2025, 10:10
Ricarda Heil / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt haben Katy Perry und Justin Trudeau ihre Beziehung offenbar öffentlich gemacht. Die amerikanische Popsängerin und der ehemalige kanadische Premierminister zeigten sich gemeinsam in der Stadt der Liebe – ganz vertraut und Hand in Hand.

Katy Perry und Justin Trudeau wurden am Samstagabend beim Verlassen des berühmten Kabaretts «Crazy Horse Paris» gesehen. Wie ein Video zeigt, das unter anderem dem Promiportal «TMZ» vorliegt, traten die 41-jährige Musikerin und der zwölf Jahre ältere Politiker händchenhaltend und mit breitem Grinsen vor die wartenden Fans und Fotografen, die spontan «Happy Birthday» anstimmten. Katy Perry feierte am Samstag ihren Geburtstag.

Die Sängerin trug ein rotes Kleid mit Spaghettiträgern und tiefem Rückenausschnitt, ihre Haare waren zu einem strengen Dutt zurückgebunden. Der Ex-Premierminister wählte einen dunklen Anzug, dazu kombinierte der 53-Jährige kein Hemd, sondern ein schwarzes Shirt.

Im Juli gab es die ersten Spekulationen

Im Sommer wurden Katy Perry und Justin Trudeau zum ersten Mal zusammen gesehen – bei einem entspannten Abend in einem angesagten Restaurant in Montréal. Damals hiess es, die beiden seien nur gute Freunde. Drei Monate später wurden die Sängerin und der Politiker dann jedoch eng umschlungen auf einer Yacht gesichtet. Nun sollen alle ihre Liebe sehen.

Katy Perry war zuvor jahrelang mit Schauspieler Orlando Bloom liiert – und auch verlobt. Zur Hochzeit sollte es jedoch nicht mehr kommen. Das Paar hatte im Juli seine Trennung bekannt gegeben.

FILE - Katy Perry and Orlando Bloom appear at the Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, Calif., on March 2, 2025. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) Katy Perry and Orlando Bloom
Noch im März 2025 zeigte sich das ehemalige Paar an den Oscars in Kalifornien. Bild: keystone

Justin Trudeau hatte sich bereits vor zwei Jahren getrennt. Der Ex-Premierminister war 18 Jahre mit seiner Ehefrau Sophie Grégoire verheiratet.

Katy Perrys Super Bowl Halbzeitshow
1 / 6
Katy Perrys Super Bowl Halbzeitshow
Auftritt eines Stars: Katy Perry schwebt im Stadion der Universität von Phoenix in Arizona ein.
quelle: epa / larry w. smith
Bühnen-Video von Katy Perry sorgt für Aufregung
Video: watson
