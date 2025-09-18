sonnig15°
Ed Sheeran lehnte ersten Auftritt im Weltall ab

«Schreckliche Angst»: Ed Sheeran lehnte Angebot für ersten Auftritt im Weltall ab

18.09.2025, 10:2818.09.2025, 10:28

Popstar Ed Sheeran hat eigenen Angaben zufolge das Angebot abgelehnt, im Weltall aufzutreten. «Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen», erzählte der 34-Jährige dem britischen Radiosender BBC Radio 2. Er habe dort einen Auftritt machen sollen, «einen ersten Auftritt im Weltall».

Singer-songwriter Ed Sheeran performs during &quot;Ed Sheeran&#039;s Play: Live from New York&quot; presented by TikTok at Domino Square in the Brooklyn borough of in New York, on Saturday, Sept. 13, ...
Ed Sheeran hatte gemäss eigenen Angaben ein Angebot für einen Auftritt im All.Bild: keystone

Er habe das Angebot ausgeschlagen, weil ihm die Idee «schreckliche Angst» mache, erklärte Sheeran. «Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas zu erzielen?» Er wolle nicht riskieren, dass seine Kinder keinen Vater mehr hätten. Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Im April hatte ein Flug ins All Aufsehen erregt, an dem auch Popstar Katy Perry teilnahm. Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte Perry sowie seine eigene Partnerin Lauren Sánchez, die US-Moderatorin Gayle King und einige Wissenschaftlerinnen für einige Minuten in die Schwerelosigkeit geschickt. Wie King später berichtete, sang Perry in der Rakete das Louis Armstrong-Lied «What a wonderful World». (dab/sda/dpa)

