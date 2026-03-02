sonnig
DE | FR
burger
Leben
People-News

Haben Zendaya und Tom Holland Ja gesagt? Ja, sagt ihr Stylist

People-News

Haben Zendaya und Tom Holland Ja gesagt? Ja, sagt ihr Stylist!

02.03.2026, 14:0802.03.2026, 14:08

Im April heiratet Zendaya, ganz in Weiss und in aller Öffentlichkeit. Und wen? Robert Pattinson! Im Ernst? Ja! Ist der nicht schon verheiratet? Nein! Aber Vater geworden, oder? Ja genau, mit einer Frau namens Suki Waterhouse. Doch jetzt heiratet er Zendaya.

Keine Bange: Zendaya und Pattinson heiraten einander im April nur im Film, im Hochzeitsdrama «Drama» nämlich. NICHT IN WIRKLICHKEIT!

Pattaya vor dem Altar!

In Wirklichkeit soll Zendaya nämlich bereits mit Langzeit-Boyfriend Tom Holland verheiratet sein! Die beiden lernten einander vor genau zehn Jahren beim «Spider-Man»-Dreh kennen und hatten seither sehr viel Spass zusammen.

spider-man tom holland zendaya behind the scenes avengers https://www.instagram.com/p/CTRzVkrq2wN/?utm_source=ig_web_copy_link
Tom Holland und Zendaya backstage bei «Spider-Man».Bild: tom holland/ instagram

Darüber, wann genau sie sich ineinander verliebten, ob 2016, 2017 oder erst 2021, herrscht heitere Unklarheit, wir tippen auf 2017.

Tomdaya oder Zenland haben Spass!

Manchmal sind sie auch einfach herzig zusammen.

Einfach Jöh!

Ihr Leben leben sie in Los Angeles, wo sie Filme drehen, und London, wo Holland auch schon mal als Romeo auf der Bühne steht.

Zu den Golden Globes 2025 trat Zendaya mit einem nicht ganz schlichten Diamantring an ihrer linken Schauspielerinnen-Hand auf und das hinterletzte spirituelle oder normale Medium der Welt posaunte die Verlobung von Zendaya und Tom oder Tomdaya oder Zenland in die Welt hinaus. Was auch tatsächlich NICHT dementiert, sondern im Gegenteil bestätigt wurde.

82nd Annual Golden Globe Awards BEVERLY HILLS, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JANUARY 05: Zendaya wearing custom Louis Vuitton with Bvlgari jewelry arrives at the 82nd Annual Golden Globe Awards held ...
Zendaya an den Golden Globes 2025.Bild: www.imago-images.de
82nd Annual Golden Globe Awards - LA Zendaya wearing custom Louis Vuitton with Bvlgari jewelry arrives at the 82nd Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 5, 2025 in Bev ...
The Ring-Thing an Zendayas Finger an den Golden Globes 2025.Bild: www.imago-images.de

Und nun das. Am 1. März erzählt doch einer auf dem roten Teppich der Actor Awards, dass die beiden seither Ja zueinander gesagt hätten. «Die Hochzeit ist schon vorbei, ihr habt sie verpasst!», sagte Zendayas guter Freund und Stylist Law Roach zu den Medien. Weitere Details über die mögliche Eheschliessung der beiden 29-Jährigen verriet er nicht, nur: «Es ist total wahr.» Roach arbeitet seit einigen Jahren exklusiv für Zendaya.

Die beiden sollen also abseits der Öffentlichkeit wie ganz normale Menschen geheiratet haben? Ohne exklusive Fotos in der «Vogue» oder so? Weder in Versailles noch Venedig? Dass sich Celebrities heute sowas überhaupt noch getrauen! Wild!

Dune London film premiere Law Roach and Zendaya at the Dune London film premiere, Odeon Luxe Leicester Square, Leicester Square, on Monday 18th October 2021, in London, England, UK. CAP/CAN CAN/ Londo ...
Law Roach und Zendaya an einer «Dune»-Premiere.Bild: www.imago-images.de

Das vermutlich frisch getraute Paar wird 2026 erneut gemeinsam in einem Film zu sehen sein, nämlich in «The Odyssey» von Christopher Nolan. Zendaya spielt Athene, die Göttin der Weisheit, Tom Holland spielt Telemach, den Sohn des Odysseus (Matt Damon). Schön! Dann können die beiden all die Filmpremieren und PR-Termine rund um den Globus als glückliche Eheleute gemeinsam bestreiten.

(sme)

Neue Schweizer Bachelorette Ariel nimmt Stellung zu Flat-Earth-Aussage in Dschungelcamp

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Dune: Part Two» ist auch eine Fashion Show
1 / 23
«Dune: Part Two» ist auch eine Fashion Show
Auf der Premieren-Tour für «Dune: Part Two» sind Zendaya (im Bild), Florence Pugh, Timothée Chalamet und Austin Butler das coolste Film-Ensemble, das die Welt und auch das Weltall bis heute gesehen haben.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Humanoide Roboter stehlen allen die Show
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neues Hotel bei Rulantica geplant
Die Hotels beim Europa-Park und bei der Wasserwelt Rulantica sind gut belegt. Deshalb soll eine siebte Unterkunft gebaut werden. Was bisher über die Pläne bekannt ist.
Rund um den Europa-Park gibt es bisher sechs Hotels: das Hotel Castillo Alcazar, das Hotel El Andaluz, das Hotel Colosseo, das Hotel Santa Isabel, das Hotel Krønasår und das Hotel Bell Rock. Insgesamt 5800 Betten stehen zur Verfügung.
Zur Story