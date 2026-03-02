People-News

Haben Zendaya und Tom Holland Ja gesagt? Ja, sagt ihr Stylist!

Mehr «Leben»

Im April heiratet Zendaya, ganz in Weiss und in aller Öffentlichkeit. Und wen? Robert Pattinson! Im Ernst? Ja! Ist der nicht schon verheiratet? Nein! Aber Vater geworden, oder? Ja genau, mit einer Frau namens Suki Waterhouse. Doch jetzt heiratet er Zendaya.

Keine Bange: Zendaya und Pattinson heiraten einander im April nur im Film, im Hochzeitsdrama «Drama» nämlich. NICHT IN WIRKLICHKEIT!

In Wirklichkeit soll Zendaya nämlich bereits mit Langzeit-Boyfriend Tom Holland verheiratet sein! Die beiden lernten einander vor genau zehn Jahren beim «Spider-Man»-Dreh kennen und hatten seither sehr viel Spass zusammen.

Tom Holland und Zendaya backstage bei «Spider-Man». Bild: tom holland/ instagram

Darüber, wann genau sie sich ineinander verliebten, ob 2016, 2017 oder erst 2021, herrscht heitere Unklarheit, wir tippen auf 2017.

Manchmal sind sie auch einfach herzig zusammen.

Ihr Leben leben sie in Los Angeles, wo sie Filme drehen, und London, wo Holland auch schon mal als Romeo auf der Bühne steht.

Zu den Golden Globes 2025 trat Zendaya mit einem nicht ganz schlichten Diamantring an ihrer linken Schauspielerinnen-Hand auf und das hinterletzte spirituelle oder normale Medium der Welt posaunte die Verlobung von Zendaya und Tom oder Tomdaya oder Zenland in die Welt hinaus. Was auch tatsächlich NICHT dementiert, sondern im Gegenteil bestätigt wurde.

Zendaya an den Golden Globes 2025. Bild: www.imago-images.de

The Ring-Thing an Zendayas Finger an den Golden Globes 2025. Bild: www.imago-images.de

Und nun das. Am 1. März erzählt doch einer auf dem roten Teppich der Actor Awards, dass die beiden seither Ja zueinander gesagt hätten. «Die Hochzeit ist schon vorbei, ihr habt sie verpasst!», sagte Zendayas guter Freund und Stylist Law Roach zu den Medien. Weitere Details über die mögliche Eheschliessung der beiden 29-Jährigen verriet er nicht, nur: «Es ist total wahr.» Roach arbeitet seit einigen Jahren exklusiv für Zendaya.

Die beiden sollen also abseits der Öffentlichkeit wie ganz normale Menschen geheiratet haben? Ohne exklusive Fotos in der «Vogue» oder so? Weder in Versailles noch Venedig? Dass sich Celebrities heute sowas überhaupt noch getrauen! Wild!

Law Roach und Zendaya an einer «Dune»-Premiere. Bild: www.imago-images.de

Das vermutlich frisch getraute Paar wird 2026 erneut gemeinsam in einem Film zu sehen sein, nämlich in «The Odyssey» von Christopher Nolan. Zendaya spielt Athene, die Göttin der Weisheit, Tom Holland spielt Telemach, den Sohn des Odysseus (Matt Damon). Schön! Dann können die beiden all die Filmpremieren und PR-Termine rund um den Globus als glückliche Eheleute gemeinsam bestreiten.

(sme)