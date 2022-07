Linda Evangelista wurde durch Beauty-OP brutal entstellt. Jetzt modelt sie wieder!

Also schritt sie zur sogenannten Kryolipolyse. Doch anstatt Fettzellen durch Kälteschocks totzufrieren und auszuscheiden, wie das die Kryolipolyse verspricht, vermehrten sich die Fettzellen in Evangelistas Körper und bildeten überall harte Wülste und Ausstülpungen. Zweimal liess sie das verhärtete Fett am ganzen Körper absaugen, zweimal bildeten sich die Wülste zurück. Man nennt dies eine paradoxe adipöse Hyperpläsie (PAH).

«We Did It»: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

Das lange Warten hat ein Happy End: im zweiten Anlauf – zwanzig Jahre nach ihrer ersten Verlobung – haben Latina-Star Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (49) geheiratet. «We Did It» (Wir haben es getan), gab Lopez am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in einem Rundschreiben bekannt. In der Casino-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada hätten sie sich nachts das Ja-Wort gegeben.