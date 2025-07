Bild: Shutterstock

«Ich suche einen mega super giga coolen Hundenamen, help!»

Frage von Mathilda:

Hoi zäme!



Bald kommt endlich mein Hundi zu mir! Und für ihn suche ich einen mega super giga coolen Hundenamen! Den besten, den es eigentlich gibt. Damit wir da einen passenden finden, hier ein paar Anhaltspunkte zum Zuwachs meiner Familie: Der Hund ist ein Rüde (eventuell auch nonbinär, wer weiss, alle Namen willkommen, er weiss ja nicht, dass er ein Rüde ist), er ist sehr verspielt, ist ein Mischling aus allem möglichen an Strassenhunden-Genen und hat ein rötliches/braunes Fell. Er sieht ein bisschen aus wie ein Gauner. Wenn ihr wisst, was ich meine :))

Ha, soll ich ihn Gauner nennen? Gauner, komm! Hmm ... vielleicht. Habt ihr noch andere Ideen? Her damit!! :)

